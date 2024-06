CDU bleibt knapp stärkste Kraft in Köthen - Diese Bewerber ziehen in den neuen Stadtrat ein

Köthen/MZ. - Das seit Jahren anhaltende Gerede über Politikverdrossenheit in vielen Medien, es hat sich bei der Stadtratswahl in Köthen nicht bestätigt – im Gegenteil: Während sich an der Stadtratswahl am 26. Mai 2019 insgesamt 10.365 Menschen beteiligt hatten, kamen am Sonntag 11.338 Menschen aus Köthen und den Ortsteilen an die Wahlurnen: Das ist ein Plus von 973 Wählern, was die Wahlbeteiligung um 7,2 Prozentpunkte auf 54,8 Prozent erhöht hat.

Als Sieger ging am Sonntag die CDU hervor, die sich mit 26,8 Prozent knapp vor der AfD behauptete, die auf 26,2 Prozent kam. Beide konnten zulegen im Vergleich zu 2019 - die CDU um 4,6 Prozentpunkte, die AfD um 11,3 Prozentpunkte. Den Gewinn kann die AfD aber nicht komplett in Mandate umwandeln: Ihr stehen neun Plätze im Stadtrat zu, die Partei hatte aber nur sieben Wahlvorschläge eingereicht. Zwei Plätze bleiben also frei.

Die Linke landete in Köthen mit 15,9 Prozent auf dem dritten Platz, verlor aber ebenso deutlich Stimmen wie, die SPD, die noch auf 12,1 Prozent kam. Es folgen die FDP (5,8), die Freie Fraktion (4,0), die BI AK/WLS (3,6), die IG BWK (3,0) und die Grünen (2,7).

Diese Bewerber ziehen in den neuen Stadtrat ein:

CDU: Georg Heeg, Melanie Winkler, Anette Gottschlich, Yves Kluge, Roland Schulte Varendorf, Uwe Klimmek, Konstanze Führer, Heiko Lehmann, Brigitte Take, Wilfried Langner

AfD: Peter Pesth, Achim Böttcher, Ulrich Schüler, Dirk Behmel, Burkhardt Germann, Heiko Regner,Torsten Heisler

Linke: Roland Maaß, Dr. Rüdiger Buchheim, Hannes Buchheim, Carsten Behrendt, Uwe Stößel, Nicole Gewinner

SPD: Eike Rosenkranz, Sascha Ziesemeier, Sebastian Schwab, Sven Wienicke

FDP: Uwe Schöneman, Christiane Lange

Freie Fraktion Köthen: Kerstin Beutler, Maren Beneke-Bädelt

BI A-K/WLS: Steffen Reisbach

Grüne: Sasche Greiner

IG BWK: Jennifer Hannah Zerrenner