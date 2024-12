Vize-Landeschefin Winkelmann-Witkowsky will mit ausländischen Straftätern auch unbescholtene Angehörige abzuschieben. Das ist offenkundig rechtswidrig - bleibt in der von oben organisierten Partei aber ohne Folgen.

Magdeburg/MZ - Die Versammlung der Wagenknecht-Partei in Sachsen-Anhalt lief überwiegend in beeindruckender Professionalität. Erstmals tagte der erst im September gegründete Landesverband vollständig unter Beobachtung der Presse – und die Mitglieder, viele davon erstmals politisch aktiv, wählten ihre Kandidaten ohne Pannen. Das ist keineswegs selbstverständlich.

Sichtbar wurde aber auch, welch starke Rolle in diesem politischen Startup die Parteiführung hat – und wie bereitwillig sich die Mitglieder fügen. Sowohl die beiden Landesvorsitzenden als auch die Mitglieder sind von der Berliner Führung um die namensgebende Gründerin Sahra Wagenknecht ausgewählt.

Das Kita-Kind für den großen Bruder bestrafen?

In dieser Partei gibt die Spitze den Kurs vor, und das gilt auch dann, wenn eine Vize-Landeschefin wie Sylvia Winkelmann-Witkowsky eine offensichtlich rechtswidrige Forderung erhebt. Straffällige Migranten will sie kurzerhand mitsamt ihrer Familie abschieben. Im Zweifel soll also ein vierjähriges Kita-Kind in ein Kriegsgebiet verfrachtet werden, weil sich der große Bruder strafbar gemacht hat. Sippenhaft als Programm für den Bundestagswahlkampf – das fordert nicht einmal die AfD.

Zumindest an dieser Stelle gab es Widerspruch von Mitgliedern. Als Kandidatin für den Bundestag bestätigt wurde Winkelmann-Witkowsky dennoch – weil es Landeschef John Lucas Dittrich so wollte. Für die Wähler dürfte das aufschlussreich sein.