Als Publizist hat sich der Islamwissenschaftler Michael Lüders einen Namen gemacht. Für die Wagenknecht-Partei in Sachsen-Anhalt soll er jetzt in den Bundestag - er werde dann auch ein Büro in Magdeburg eröffnen, verspricht er.

Berliner Nahost-Experte Lüders führt BSW-Kandidatenliste in Sachsen-Anhalt an

Halberstadt/MZ - Der in Berlin lebende Publizist und Nahost-Experte Michael Lüders ist Spitzenkandidat des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Sachsen-Anhalt. Eine Mitgliederversammlung in Halberstadt (Landkreis Harz) setzte den 65-Jährigen am Sonntag auf Platz eins der Landesliste. Von 48 stimmberechtigten Mitgliedern erhielt er 42 Ja-Stimmen.