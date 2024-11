Zerbst/MZ - Die CDU in Sachsen-Anhalt zieht mit dem 35-jährigen Sepp Müller an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Eine Delegiertenversammlung in Zerbst (Anhalt-Bitterfeld) wählte den Bundestagsabgeordneten am Sonnabend auf Platz eins der Landesliste. Er erhielt 79 von 98 abgegebenen Stimmen, eine Zustimmung von 80,6 Prozent. Als Spitzenkandidat löst Müller CDU-Landesvize Heike Brehmer ab, die nach 15 Jahren im Bundestag nicht erneut antritt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.