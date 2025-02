Die Gemeinde Klostermansfeld hat sich entschieden, keine Wahlplakate mehr an Straßenlaternen zu erlauben. Wo künftig im Ort noch Werbung hängen darf.

Wahlplakate sind an Laternen in Klostermansfeld verboten

Wahlplakate wie hier dürfen in Klostermansfeld nicht mehr an Lichtmasten angebracht werden.

Klostermansfeld/MZ. - Ein Wahlplakat hängt über dem anderen – mitunter viele Meter hoch an einer Straßenlaterne. Ein Anblick, auf den man in diesen Wochen überall trifft. In Klostermansfeld sucht man danach allerdings vergebens.