Der Kreiswahlausschuss hat neun Kandidaten bestätigt, die aus dem Wahlkreis 73 in den Bundestag wollen. Mit dabei sind auch zwei Einzelbewerber aus Mansfeld-Südharz.

Auch Robert Farle will wieder in den Bundestag einziehen.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Neun Kandidaten werden im Wahlkreis Mansfeld um den direkten Einzug in den Bundestag kämpfen. Das ist das Ergebnis des Kreiswahlausschusses für den Wahlkreis 73, der am Freitag tagte. „Titelverteidiger“ im Wahlkreis ist dabei der Einzelbewerber Robert Farle aus Seeburg, der 2021 mit 202 Stimmen Vorsprung gegen den damaligen CDU-Kandidaten Torsten Schweiger siegte.

Ex-AfD-Politiker Robert Farle tritt als Einzelbewerber an

Nach seinem Aus in der Fraktion und Partei der AfD versucht er sein Glück auf eigene Faust. Ebenfalls bereits im Bundestag ist der Bitterfelder Kay-Uwe Ziegler. Der Geschäftsführer eines Unternehmens in der Textilbranche tritt für die AfD an und siegte 2021, ebenfalls knapp, im später aufgeteilten Wahlkreis Anhalt. Sein größter Kontrahent damals war der Bernburger Hoteldirektor Frank Wyszkowski (CDU), der es dieses Jahr erneut probiert – womit es erneut zum Duell der beiden kommt.

Auch zugelassen ist Aick Pietschmann aus Langeneichstädt im Saalekreis. Der Chemikant tritt für die SPD an. Für die FDP ins Rennen geht der Taxi-Unternehmer Jan Czekanowski aus Eisleben, die Grünen vertritt der Student Marco Beckmann aus Wernigerode.

Gerbstedter Bernd Hartwig will als Einzelbewerber in den Bundestag

Matthias Schütz wiederum kämpft für die Linken im Wahlkreis 73 um Stimmen. Der Betriebswirt kommt aus der Stadt Südliches Anhalt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Für die Freien Wähler indes geht der Selbstständige Marcel Enders aus Pansfelde an den Start.

Überraschend kam kurzfristig noch die Kandidatur des Einzelbewerbers Bernd Hartwig, der als Kreistagsvorsitzender in Mansfeld-Südharz fungiert. Der Rechnungsprüfer kommt aus Gerbstedt.