Bundestagswahl 2025 Illegale Spenden? Hat sich AfD-Politiker Ziegler seine Nominierung für die Wahl erkauft?

Eine Mail an die AfD-Mitglieder in Mansfeld-Südharz legt nahe, dass Bundestagskandidat Kay-Uwe Ziegler den Rückhalt im Kreisverband MSH durch illegale Spenden erreicht haben könnte. Was ist dran?