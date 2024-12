Nach Auflösung von altem Wahlkreis: Bitterfelder AfD-Mann Kay-Uwe Ziegler kandidiert in Mansfeld

Bitterfeld/Röblingen/MZ. - Der Bitterfelder Bundestagsabgeordnete Kay-Uwe Ziegler will erneut für die AfD in den Bundestag einziehen. Da jedoch durch die Änderung der Wahlkreise sein bisheriger Wahlkreis Anhalt nicht mehr existiert, tritt der 61-Jährige nun im Wahlkreis 73 (Mansfeld) an. Dieser umfasst neben dem Landkreis Mansfeld-Südharz auch alle Kommunen des Altkreises Köthen sowie mehrere Kommunen des Saalekreises.