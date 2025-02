Sangerhausen/MZ. - Der Trend zur Briefwahl hält in Mansfeld-Südharz auch in diesem Jahr an. Denn mit Stand Freitag (7.2.) hatten allein in Sangerhausen, Eisleben und Hettstedt bereits über 7.000 Wähler ihre Briefwahlunterlagen beantragt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.