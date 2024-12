Solte Bundespräsident Steinmeier am 27. Dezember der Auflösung des Bundestags wie erwartet zustimmen, ist der Weg frei für vorgezogene Bundestagswahlen, die dann voraussichtlich am 23. Februar stattfinden werden.

Saalekreis/MZ. - Mehrere Abgeordnete des Bundestags, deren Wahlkreise Teile des Saalekreises abdecken, wollen erst zu Beginn des kommenden Jahres in den Wahlkampf starten. So kündigte es etwa Dieter Stier von der CDU Mitte Dezember auf MZ-Anfrage an. Stier sitzt bereits seit 2009 für die Christdemokraten im Bundestag und tritt erneut als Direktkandidat im Wahlkreis 72 (Burgenland-Saalekreis, bis zur Bundestagswahl 2021 Wahlkreis 73) an.