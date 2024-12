Kandidaten im Check: MZ lädt zu Wahlforen in Merseburg und Querfurt

Die Mitteldeutsche Zeitung organisiert zwei Wahlforen mit den Direktkandidaten der Bundestagsparteien. Die kostenfreien Veranstaltungen finden im Januar und Februar in historischen Locations in Merseburg und Querfurt statt.

Merseburg/MZ. - Die Mitteldeutsche Zeitung lädt im Vorfeld der Bundestagswahl 2025 zu zwei Wahlforen ein. Dabei werden sich die Direktkandidaten der im aktuellen Bundestag vertretenen Parteien präsentieren und den Fragen der MZ-Reporter stellen.

Das erste Forum für den Wahlkreis 72, der den Burgenlandkreis sowie Merseburg, Leuna, Bad Dürrenberg und Schkopau umfasst, findet in Kooperation mit der Stadt Merseburg bereits am Montag, dem 13. Januar, im Merseburger Ständehaus statt. Die Kandidatenbefragung für den Wahlkreis 73 (westlicher Saalekreis, Mansfeld-Südharz, Köthen) wird mit Unterstützung des Saalekreises für Dienstag, den 4. Februar, in der Burgmusikschule Querfurt geplant. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Publikumsfragen vor Ort wird es nicht geben. Sie können uns Ihre Fragen allerdings im Vorfeld unter dem Stichwort „Wahlforum“ und dem jeweiligen Ort per E-Mail zusenden.

Fragen an die Kandidaten vorab per Mail an die Redaktion: [email protected]