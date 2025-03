Einzige Abgeordnete aus Halle im Bundestag Janina Böttger ist Halles linke Stimme in Berlin

Nur die Linken-Politikerin Janina Böttger schafft es als Abgeordnete aus der Saalestadt in den neuen Bundestag. Was will und was kann sie für die Menschen erreichen? Und was rät sie der SPD?