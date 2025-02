Wittenberg/MZ. - Der ältere Herr sagt, er sei gebürtiger Kroate. Doreen Hainich nennt Kroatien eine zweite Heimat, sie fahre gern dorthin in den Urlaub. Schon haben sie Gesprächsstoff: Der Mann, der seit 35 Jahren in der hiesigen Gegend lebe, und die Wittenbergerin, die 2024 aktiv in die Kommunalpolitik gegangen ist und die sich nun als parteilose Direktkandidatin für Die Linke im Wahlkreis 70 um den Einzug in den Bundestag bewirbt.

