In der vierten Folge geht es wieder um Menschen, ohne die der Hauptbahnhof in Halle nicht funktionieren würde. Wir werfen dieses Mal einen Blick unter die Gleise und für den kleinen Hunger zwischendurch auch hinter die Theke.

Mit Video: Hauptbahnhof in Halle - Zwischen Bockwurst, Pfannkuchen und Löschwasser

In der vierten Folge von "Stadt zwischen den Gleisen" werfen wir im Hauptbahnhof Halle einen Blick unter die Gleise und hinter die Theke.

Halle (Saale)/DUR. In der vierten Folge der neuen YouTube-Serie geht es diesmal unter die Gleise. Der Hauptbahnhof Halle steckt voller Technik, die ständig gewartet werden muss. Unter anderem hat sich das Team eine der größten Löschwasser-Sprinkleranlagen der Stadt zeigen lassen. Ob sie schon mal zum Einsatz kam, seht ihr in der neuen Folge von "Stadt zwischen den Gleisen".

Doch im Mittelpunkt steht diesmal der Appetit. Falls am Bahnsteig der Magen knurrt, hat man die Qual der Wahl. Von Bockwurst, Asiapfanne bis Erdbeerschnitte – es gibt für jeden Geschmack etwas. Wir haben hinter Fleischtheken und Backvitrinen geschaut und viele fleißige Menschen kennengelernt.

Im Video: YouTube-Serie "Stadt zwischen den Gleisen" aus Halle - Das passiert in Folge 4

Die vierte Folge erscheint am 5. Juni um 12.30 Uhr.

MZ und Volksstimme starten HIYA! - Neuer YouTube-Kanal mit regionalen Dokus

„HIYA!“ ist Englisch und bedeutet umgangssprachlich „Hallo“. So heißt der neue YouTube-Kanal der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme, der am 24. April 2024 gestartet ist und Einblicke in den Alltag von Menschen aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen gibt. Auf dem Kanal „HIYA!“ werden mehrere Doku-Serien ausgestrahlt.

Ein Videoprojekt davon ist die „Stadt zwischen den Gleisen“ – in fünf Folgen bekommt der Zuschauer einen Blick hinter die Kulissen: Ein Kamerateam begleitete über Wochen verschiedenste Menschen am Hauptbahnhof Halle. Entstanden sind spannende Alltagsgeschichten, die 14-tägig auf dem neuen YouTube-Kanal "HIYA!" zu finden sind.