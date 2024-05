Auch in der dritten Folge geht es wieder um Menschen, ohne die der Hauptbahnhof in Halle nicht funktionieren würde. Wir begleiten den Mann, der die Verantwortung für das gesamte Bahngebäude trägt und treffen eine Frau, mit dem wohl größten Arbeitsplatz weit und breit.

Bahnhofsmanager Karsten Kammler und Reinigungskraft Simone Springer geben in der dritten Folge von "Stadt zwischen den Gleisen" einen Einblick in ihren Bahnhofsalltag in halle.

Halle/DUR. Zwischen 20 und 30 Kilometer täglich ist sie auf den Beinen. Simone Springer gehört zu den Menschen, die am Hauptbahnhof in Halle für Ordnung und Sauberkeit sorgen. Sie liebt ihren Job und putzt nicht mal zu Hause so gründlich wie im Dienst, sagt sie. Doch tauschen möchte mit ihr keiner. Denn einen Bahnhof sauber zuhalten, bedeutet Schwerstarbeit. Zumal nicht nur Hunde die Bahnhofshallen mitunter als "Gratisklo" missbrauchen.

Simones Chef heißt Karsten Kammler. Der Bahnhofsmanager führt uns exklusiv in restaurierte Gemächer, die vor 100 Jahren nur VIP-Gäste nutzen durften, zeigt uns einzigartige Gemälde und warum der Bahnhof eine eigene Spotify-Hitliste bekommen hat. Außerdem verrät uns der 58-Jährige, worüber er sich am meisten ärgert. Die dritte Folge erscheint am 22. Mai um 12.30 Uhr.

MZ und Volksstimme starten HIYA! - Neuer YouTube-Kanal mit regionalen Dokus

„HIYA!“ ist Englisch und bedeutet umgangssprachlich „Hallo“. So heißt der neue YouTube-Kanal der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme, der am 24. April 2024 gestartet ist und Einblicke in den Alltag von Menschen aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen gibt. Auf dem Kanal „HIYA!“ werden mehrere Doku-Serien ausgestrahlt.

Ein Videoprojekt davon ist die „Stadt zwischen den Gleisen“ –in fünf Folgen bekommt der Zuschauer einen Blick hinter die Kulissen: Ein Kamerateam begleitete über Wochen verschiedenste Menschen am Hauptbahnhof Halle. Entstanden sind spannende Alltagsgeschichten, die 14-tägig auf dem neuen YouTube-Kanal "HIYA!" zu finden sind.