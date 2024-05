„Besondere Situationen, besondere Maßnahmen“ so nannte die Führung des Halleschen FC die Aktion, die schon seit Mittwoch an verschiedenen Stellen in der Stadt stattfindet. Mehr dazu im Video.

Der Torschütze aus Saarbrücken Henry Crosthwaite war beispielsweise am Donnerstag die wohl gefragteste Person beim Kartenvorverkauf im Wosz-Fan-Shop in Halle.

Halle/MZ. Insgesamt neun Spieler des Drittligisten Hallescher FC verkaufen an drei Tagen ganz persönlich die Tickets für das kommende Heimspiel am Sonntag gegen Unterhaching 16.30 Uhr im Leuna Chemie-Stadion in Halle.

Spieler des Drittligisten Hallescher FC verkaufen persönlich die Tickets an ihre Fans. (Kamera: Alexander Pförtsch, Schnitt/Bericht: Torsten Grundmann)

Der goldene Torschütze aus Saarbrücken Henry Crosthwaite war beispielsweise am Donnerstag die wohl gefragteste Person beim Kartenvorverkauf im Wosz-Fan-Shop. Mit seinem Siegtreffer holte er am vergangenen Wochenende, den schon fast verloren gegangen Glauben zum Klassenerhalt zurück. Die Fans scharten sich um ihn, machten Selfies und erhaschten Autogramme vom 21-Jährigen. Immer wieder schwärmten sie von seinem so wichtigen erzielten Tor in Saarbrücken.

Die Spieler Enrique Lofolomomo und Marco Wolf komplettierten das Trio des Drittligisten an diesem Aktionstag und sorgen gutgelaunt für beste Stimmung.

“Lasst uns gemeinsam das Wunder von Halle vollbringen, sichert euch jetzt eure Tickets und bringt alle mit, die ihr kennt.”, hieß es auf der Homepage des Halleschen FC. Und so rührten die Rot-Weißen in dieser Woche die ganz besondere Werbetrommel.