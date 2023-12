Weihnachten 2023 Mit Video: Teurer Spaß? Wieviel ein Weihnachtsmarktbesuch in Halle kosten kann

In der Weihnachtszeit ist ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt für viele Menschen Tradition. Doch Glühwein, Schmalzgebäck und Co. sind nicht kostenlos. Wie tief müssen Besucher für den Budenspaß in die Tasche greifen? Zwei Redakteure der MZ haben den Test gemacht.