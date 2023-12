Halle/MZ - Heiligabend bedeutet für viele ganz klar: Kartoffelsalat mit Würstchen, danach die Versammlung am Weihnachtsbaum und dann werden die Geschenke ausgepackt. Aber längst nicht bei jedem, sieht es am 24. Dezember so aus. „Bei uns gibt es immer Karpfen blau an Heiligabend“ sagt eine Frau in der Innenstadt Halles. Ihre Gäste mögen aber keinen Karpfen. „Die bekommen dann Hering“, ergänzt ihr Mann.

Im Video: Alte und neue Traditionen rund ums Weihnachtsfest in Halle

Heiligabend bedeutet für viele ganz klar: Kartoffelsalat mit Würstchen, danach die Versammlung am Weihnachtsbaum und dann werden die Geschenke ausgepackt. Aber längst nicht bei jedem, sieht es am 24. Dezember so aus.(Kamera: David Behrendt, Bericht: Anna Lena Giesert

Eine andere Frau berichtet, dass es in ihrer Familie zur Tradition geworden ist, provenzalisches Huhn an Heiligabend zu essen. Bei der nächsten Familie dreht sich an Heiligabend alles um die Kinder. „Die wünschen sich meistens Suppen, weil unser Papa so gute Suppen kocht“, berichtet eine junge Frau. Die meisten Weihnachtsmarktbesucher antworten dann aber doch mit „Kartoffelsalat und Würstchen“ auf die Frage nach dem Essen am Heiligabend. In den darauffolgenden Weihnachtstagen gibt es häufig Ente und Braten.

Lieder unterm Weihnachtsbaum

Doch auch außerhalb des Menüs unterscheiden sich die Weihnachtsfeste stark. So wird bei einer Familie der Weihnachtsbaum erst an Heiligabend aufgestellt und die Kinder bekommen den geschmückten Baum erst zur Bescherung zu sehen, während bei den meisten der Baum jetzt schon längst steht.

Bei der Abendgestaltung sind sich alle Befragten einig: gemütlich soll es sein mit der ganzen Familie! Dazu werden dann Spiele gespielt und manchmal sogar Lieder gesungen. Eine Frau berichtet von ihrem trompetenspielenden Enkelsohn: „Da hören wir uns einiges an, in sehr guter Qualität“, ein anderes Paar hat gleich zwei Enkelkinder, die Klavier spielen. Auch dort wird an Weihnachten musiziert