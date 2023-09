Ein Fallschirmspringer stürzte am 26. September 1997 in die Zuschauermenge vor dem HFC-Stadion in Halle. Sein Schirm hatte sich verklemmt. Vier Menschen starben. Mehr dazu in der Videoreportage.

Mit Video: Tragödie am HFC-Stadion in Halle - Fallschirmspringer stürzt in Zuschauermenge

An den Abendstunden war an dieser Stelle vor dem HFC-Stadion ein Fallschirmspringer abgestürzt, dessen Schirm sich nicht geöffnet hatte. Bei dem Unglück in Halle kamen vier Personen zu Tode.

Halle (Saale)/DUR- Am 26. September 1997 ereignete sich eines der schlimmsten Stadion-Unglücke in der Geschichte des deutschen Fußballs. Als ein Fallschirm-Springer vor dem Kurt-Wabbel-Stadion in eine Menschenmenge stürzt, sterben vier Menschen. Am Dienstag jährt sich die Tragödie zum 26. Mal.

Erinnerung an das Fallschirmunglück in Halle vor 26 Jahren. (Bericht: Christian Kadlubietz)

Videoreportage: Vier Menschen sterben bei Fallschirm-Absturz in Halle

TVH-Archiv: Das Fallschirmunglück am HFC-Stadion 1997 in Halle. (Bericht: Torsten Grundmann)

Auch der Journalist Fabian Lamster hatte bereits 2017 die Stadionkatastrophe in Halle in einem Universitäts-Projekt ausführlich aufgearbeitet und mit Zeitzeugen gesprochen. So entstand eine umfangreiche Multimedia-Reportage, die Sie hier ansehen können.

Im Vorjahr erschien auch in der Mitteldeutschen Zeitung ein langes Stück zum 20. Jahrestag. Darin berichtet Monika Melzer über den Tod ihres Sohnes, einem der Opfer der Katastrophe. Holger Linke, damals Soziologie-Student, starb mit nur 28 Jahren.

Gedenktafel an die tödliche Katastrophe am 26. September 1997 in Halle

Am Stadion des Halleschen FC, das inzwischen Erdgas Sportpark heißt, erinnert noch heute eine Gedenktafel an die tödliche Katastrophe. Das Unglück ist Teil des „Schwarzen Septembers“ beim HFC - im Unglücksmonat ereigneten sich erschreckend viele Schicksalsschläge rund um den Fußball-Klub.

Die Tragödie von 1997 ist bis heute die größte in Halles Sport. Wenn der HFC und der VfL gegeneinander spielen, kommt die Erinnerung wieder. Erst Recht, wenn sie nun dort antreten, wo einst der Stadtfußball seine schwärzeste Stunde erlebte.