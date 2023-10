Der Berliner "Kuschelraum" bietet allen, die körperliche Nähe suchen, ihren Kuschelservice an - einzeln oder in der Gruppe. Es geht dabei um Stressabbau und Geborgenheit. Sex ist tabu.

Mit Video: Streicheln ja, Sex nein - Kuscheln für Geld in Berlin, Halle und Co.

Berlin/DUR/epd - Tina wirkt wie weggebeamt. Ihr Kopf liegt in Rubems (rpt. Rubem) Schoß, die Augen hat sie geschlossen. In wiederkehrenden, sanften Wellen streicht er ihr über Arme und Rücken. Ihr Gesicht entspannt sich, wird ganz weich. Schließlich beugt sich Rubem vor und bedeckt sie mit seinem Oberkörper. Tina fühlt sie jetzt wie in einem Kokon.

Der „Kokon“ ist eine von 32 Kuschelpositionen, die im Berliner „Kuschelraum“ von Angeline Heilfort und Rubem Joy Fockink zum Nachmachen vorgeschlagen werden. Die Positionen, in denen sich zum Teil wildfremde Menschen hier aneinanderschmiegen, haben Namen, die tiefe Geborgenheit versprechen: „Wiege“, „Lieblingsplatz“, „Unterm Flügel“, „Traumfängerin“, „Abrahams Schoß“.

Kuscheln mit Fremden? Der Berliner "Kuschelraum" bietet allen eine professionelle Kuscheltherapie. (Video: Matthias Pabst)

Seit anderthalb Jahren geht Tina zur Kuscheltherapie bei Rubem oder Angeline. „Das ist für mich Stressabbau“, berichtet die 48-jährige Schauspielerin: „Hier kann ich entspannen und fühle mich sicher und geborgen.“

Im Video: Kuscheltherapie in Halle - Wohnung als Kuschelraum

Angebote für Kuscheltherapien gibt es mittlerweile in vielen deutschen Städten - wie auch in Halle. Ihren Ursprung haben sie in US-Großstädten, wo das gemeinsame Kuscheln schon vor Jahren in Mode kam. Auch in Deutschland wächst die „Kuschellandschaft“, wie Heilfort und Fockink sagen. Von den Krankenkassen anerkannt werden die Therapien aber bisher nicht.

Professioneller Kuschler in Halle bietet seine Dienste an. (Schnitt: Bernd Stiasny, Kamera: Denny Kleindienst)

Marouane Douai ist Halles erster professioneller Kuschler. Welche Kraft menschliche Nähe hat und warum Kunden vorher einen Vertrag unterschreiben müssen.