Teilnehmerrekord zur 7. Auflage bei Pneuhage in Bernburg. Vor allem Ostfahrzeuge rollen auf das Gelände – mit vielen kuriosen Beifahrern. Mehr dazu im Video.

Oldtimerfans in Sachsen-Anhalt

Bernburg/DUR - Der Rekord ist schon 38 Minuten nach der Eröffnung zum Greifen nah gewesen. „Im vergangenen Jahren waren hier 230 Fahrzeuge dabei, jetzt sind wir schon bei 200!“, sagte Organisator Steffen Schwind.

Der Niederlassungsleiter der Pneuhage-Filiale in Bernburg hatte vor sieben Jahren das Oldtimertreffen ins Leben gerufen, zu dem am Sonnabend erneut eingeladen wurde und bei dem am Ende problemlos der Besucherrekord mit mehr als 270 Fahrzeugen geknackt wurde.

Im Video: 7. Oldtimertreffen bei Pneuhage in Bernburg

Video: Großer Andrang beim 7. Oldtimertreffen bei Pneuhage in Bernburg (Kamera: Engelbert Pülicher, Bericht: Katharina Thormann)

„Ich bin privat schon immer oldtimerbegeistert gewesen und seit der Jugend Mitglied im Simson-Club in Kleinpaschleben“, erzählte Steffen Schwind. Auch etliche seiner Kunden, die tagtäglich in die Filiale kommen, haben Oldtimer zu Hause stehen. „So war irgendwann die Idee des Treffens geboren“, erinnerte sich Steffen Schwind, der am Wochenende selbst mit seinem roten Barkas aus dem Baujahr 1979 als Erster auf den Platz rollte. Mehr dazu im Video.