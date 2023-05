Drei Großprojekte und viele kleinere Baustellen treiben nicht nur den Autofahrern in Halle Sorgenfalten auf die Stirn. Auch Radfahrer müssen sich inzwischen an Umleitungen gewöhnen. Mehr dazu im Video.

Video: Baustellenchaos in Halle - wann gibt es Entspannung auf den Straßen?

Bausstellenschilder und rot-weiße Warnbaken prägen das Stadtbild von Halle: Viele Autofahrer sind genervt von den vielen Sperrungen und Umleitungen in der Stadt.

Halle (Saale)/DUR/mad - Wer als Autofahrer in Halle unterwegs ist, braucht in diesem Jahr starke Nerven: Drei Großbaustellen und eine Vielzahl weiterer Bauprojekte und Sperrungen lassen nicht nur Kraftfahrer bisweilen verzweifeln. Spätestens seit Ende April die Sperrung der Elisabethbrücke dazukam, müssen auch Radfahrer Umleitungen in Kauf nehmen.

Vor allem die Dauersperrung der beiden wichtigen Nord-Süd-Achsen Merseburger Straße und Böllberger Weg machen Autofahrern das Leben schwer. Im Rahmen des sogenannten Stadtbahnprogramms werden dort großflächig die Gleisköper der Straßenbahn und dazu Straßen, Radwege und Fußwege erneuert. Doch auch im Zentrum Halles wird eifrig gebuddelt und gesperrt.

So ist der Innenstadtring nicht erst seit der Sperrung am Robert-Franz-Ring ein Nadelöhr. Aktuell gibt es im Stadtgebiet von Halle mehr als 40 Baustellen.

Viele Hallenser haben das Gefühl, dass zuviel - und vor allem zuviel gleichzeitig gemacht wird. Und dass chaotisch geplant wird. Dem widerspricht Erhard Krüger, Bereichsleiter Infrastruktur bei der Havag. Doch mehr dazu im Video.

Im Video: Verkehrs-Stress in Halle: Was Hallenser über die vielen Baustellen denken und was die Verantwortlichen zu Planung und Stand der Baustellen sagen

Aufgrund der Pfingstferien ist die Verkehrslage derzeit zwar noch etwas entspannter, aber spätestens wenn diese am Freitag enden, wird es wieder richtig stressig auf Halles Straßen. Besonders auffällige Engstellen sind dann auch wieder die Zu- und Abfahrten des Riebeckplatzes.

Seit der Kappung der Breitscheidstraße zur Franckestraße ist die Kreuzung Willy-Brandt-Straße / Prof.-Friedrich-Hofmann-Straße in Stoßzeiten zum neuralgischen Punkt geworden. Auch weil die Ampelphase an der Kreuzung zur Franckestraße in Richtung Riebeckplatz wegen des Fußgängerverkehrs nur wenige Autos passieren lässt.

Zudem blockieren oft lange Lkw-Gespanne mit Anhängern die Kreuzung während der eigentlichen Grünphase. In den Stoßzeiten sind lange Wartezeiten für Autofahrer normal.