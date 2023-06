Man hört es zwar noch leise plätschern, aber Wasser ist im ehemaligen Bachlauf nicht zu erkennen. Am Ortsrand von Pölsfeld bei Sangerhausen versickert offenbar der Tiefenbach im Erdreich. Vom Bergamt bisher keine Reaktion. Mehr dazu im Video.

Video: Wasser verschwindet glucksend in Erdloch bei Pölsfeld

Bach versickert in Schlammloch

Der Pölsfelder Tiefenbach verschwindet jetzt am Ortseingang plötzlich im Erdreich.

Pölsfeld/DUR - Der Tiefenbach in Pölsfeld im Landkreis Mansfeld-Südharz verschwindet plötzlich im Erdreich am Ortseingang. Ein Anwohner bemerkte das Verschwinden des Wassers im Bachlauf und informierte den Ortsbürgermeister. Schon im April wurden erste Risse entdeckt, und das Bergamt ist informiert worden.

Im Video: Tiefenbach in Pölsfeld verschwindet: Wasserlauf endet als feuchter Schlamm in Erdspalte

Video: Phänomen in Mansfeld-Südharz: Tiefenbach in Pölsfeld versickert in Erdriss (Bericht: Kamera, Grit Pommer, Schnitt Christian Kadlubietz)

Bereits vor sieben Jahren gab es an derselben Stelle eine ähnliche Situation, bei der das Loch im Bachbett verschlossen werden musste.

An der fraglichen Stelle fließen zwei kleine Bachläufe zusammen. Pölsfeld liegt mitten in der Gipskarstlandschaft Südharz. Dass es im zerklüfteten Untergrund immer wieder Ausspülungen gibt, ist nichts Ungewöhnliches. Aufgrund der geologischen Gegebenheiten und möglichen Altbergbauhöhlen hofft man nun auf eine schnelle Einschätzung und eine Handlungsempfehlung durch das Bergamt.