Zerbst - Über prachtvolle Paraden wird in den Medien aus New York, Berlin oder am Rosenmontag aus Mainz berichtet. Zerbst hat am Sonntag wieder mal bewiesen, dass die Nuthestadt mithalten kann. Die Weihnachtsparade mit Disney- und Märchenfiguren wurde der Höhepunkt des Weihnachtsmarktes. Auch wenn Petrus nicht so toll mitspielte, waren alle anderen mit Begeisterung dabei.

Santa Claus und Mrs. Claus, alias Sven Koppehel und seine Frau Britta Koppehel-Raue fuhren an der Spitze des Zuges. Als Initiator der Aktion, die zu Corona-Zeiten geboren wurde, hatte Santa erneut zahlreiche Mitstreiter gewinnen können. 22 Bilder bildeten den Zug aus leuchtenden Fahrzeugen, liebevoll hergerichteten Aufbauten und fröhlichen Menschen, die in die Rollen von Rotkäppchen, über Neptun, Zarin Katharina bis hin zu Grinch und Krampus geschlüpft waren. Einige neue Mitwirkende waren in diesem Jahr dazu gekommen.

Santa Claus und Mrs. Claus winkten den Zerbstern und anderen Schaulustigen am Straßenrand zu. Foto: Petra Wiese

Der Grinch war wieder mit unterwegs und gehörte wohl zu den beliebtesten Figuren in der Parade. Foto: Petra Wiese

Auf der Schloßfreiheit empfing Marcel Reppin die Teilnehmer der Weihnachtsparade, hier Katharina II., und stellte sie vor. Foto: Petra Wiese

Krampuse aus Jütrichau fuhren im Umzug – zum Glück hinter Gittern - mit und erschreckten mit ihrem Anblick den ein oder anderen. Foto: Petra Wiese

Neptun winkte den Menschen vom Boot der DLRG zu, um ihnen fröhliche Weihnachten zu wünschen. Foto: Petra Wiese

Auch Feuerwehrfahrzeuge waren extra für die Parade, die von zahlreichen Radengeln begleitet wurde, herausgeputzt. Foto: Petra Wiese

Auch die Eiskönigin mit ihrem Schneemann Olaf war auf der Parade vertreten. Foto: Petra Wiese

Vor dem Zerbster Schloss kamen am Ende der Tour alle Paradefahrzeuge zusammen. Foto: Petra Wiese

Zum Abschluss des Umzuges versammelten sich die Akteure, die ihre Fahrzeuge im Schloßgarten abgestellt hatten, auf der Bühne des Weihnachtsmarktes Foto: Petra Wiese

Zwei Stunden ging es durch die Straßen, damit viele in den Genuss kamen. Längst hat sich das Spektakel auch über die Stadtgrenzen herumgesprochen und die Leute angelockt. Die Stadt werde bald so bekannt sein für ihre Weihnachtsparade, dass sich dann die Cola-Trucks bewerben, da mitfahren zu dürfen, war der Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann voller Dank und Anerkennung für die Akteure.