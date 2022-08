Zeitzer Busfahrer streiken am Mittwoch erneut

Zeitz/MZ - Am Mittwoch werden die Busfahrer wieder streiken. Am Freitag hat man in Zeitz und im gesamten Burgenlandkreis bereits gespürt, wie es ist, wenn keine Busse fahren. Die Busfahrer der Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis beteiligten sich am Warnstreik, zu dem die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di aufgerufen hatte. Schon da machte Gewerkschaftssekretär Johannes Mielke deutlich: „Jetzt ist die Arbeitgeberseite am Zug. Wenn es kein ordentliches Angebot gibt, dann wird es nächste Woche eskalieren, dann sprechen wir von mehrtägigem Streik.“

Nun ist man von einer Einigung im Tarifstreit weit entfernt: Die Beschäftigten im kommunalen ÖPNV in Sachsen-Anhalt sind deshalb erneut zum Streik aufgerufen. „Offensichtlich hat der Warnstreik am Freitag noch keine nachhaltige Wirkung erzielt. Entsprechend werden wir den Druck erhöhen müssen“, sagt Paul Schmidt, ver.di-Verhandlungsführer. Im laufenden Tarifkonflikt rund um den Entgelttarifvertrag und den Ausbildungsentgelttarifvertrag konnte demnach auch in der zweiten Verhandlungsrunde keine Einigung erzielt werden. Stattdessen liegen die Vorstellungen der Tarifpartner nach wie vor weit auseinander, wie es von ver.di heißt. „Die hohe Streikbeteiligung in der vergangenen Woche hat unseren Eindruck noch einmal bestätigt: Die Kolleginnen und Kollegen in den Verkehrsunter¬nehmen sind fest entschlossen, für die Durchsetzungen ihrer Forderungen zu kämpfen. Ein Aussitzen der Krise auf dem Rücken der Beschäftigten wird es mit uns nicht geben“, so Schmidt.

Das bestätigte sich auch in Zeitz, wo von den 60 Busfahrern, von denen allerdings ein Drittel noch im Krankenstand war, bereits am Morgen über 20 am Streik teilnahmen und zum Schichtwechsel weitere hinzukamen. In der Betriebsstelle Zeitz sind, wie generell im Personennahverkehr, viele Kollegen gewerkschaftlich organisiert. Deshalb werde auch am Mittwoch kein Bus den Betriebshof verlassen, so Gewerkschaftssekretär Mielke. Vielmehr wollen die Streikenden ihren Forderungen Nachdruck verleihen: Inflationsausgleich in Höhe von einem Euro pro Stunde, tabellenwirksame Aufwertungskomponente von 50 Cent pro Stunde und Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 150 Euro pro Monat.