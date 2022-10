Wie ist der Landkreis Mansfeld-Südharz auf Notlagen vorbereitet?

Sangerhausen/Hettstedt/Eisleben - Die Coronapandemie und der Krieg in der Ukraine sind nur einige Katastrophen, die zuletzt die Welt erschüttert haben. Aber auch direkt vor unserer Haustür häufen sich zuletzt die Ausnahmesituationen: der Harz stand in Flammen und im Landkreis Mansfeld-Südharz gab es die schlechteste Ernte seit Jahren. Auch auf andere Katastrophenszenarien bereitet sich der Landkreis vor, weiß Kreissprecherin Michaela Heilek. „Auf der Grundlage der Gefährdungsanalyse für den Landkreis Mansfeld-Südharz bereitet sich der Landkreis vor allem auf nachfolgende Szenarien vor: Unwetter, Stromausfall, Hochwasser, Pandemie, Tierseuchen, Waldbrand, Evakuierungen, seismische Ereignisse, Einsätze mit einer Vielzahl von erkrankten und verletzten Personen“, so Heilek.

