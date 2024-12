Magdeburg - Die Blau-Weißen hatten am Dienstag Besuch aus England. Zwei Offizielle der Tottenham Hotspurs ließen sich wenige Wochen vor dem Pape-Cup das Hotel für die Mannschaft und den Spielort Getec-Arena zeigen. „Sie hatten einen Sicherheitsbeauftragten dabei, der jeden Feuerlöscher fotografiert hat. Das war schon ein bisschen witzig“, berichtete Turnier-Mitorganisator Lutz Pape und ergänzte: „Sie waren sehr zufrieden damit, was wir ihnen hier anbieten können.“

Überrascht war Pape, der sich mit seinen Mitstreitern in den letzten Schritten der Organisation des Turniers für U-15-Teams befindet, nicht ob des positiven Feedbacks. Vielmehr erfüllt es ihn mit Glück, wie die 2001 zu Ehren seines verstorbenen Sohnes initiierte Veranstaltung über all die Jahre gewachsen ist. „Uns als Familie freut es sehr, dass wir die Erinnerung an Matthias auf diese Weise hochhalten“, betonte er.

Leidenschaftlich gern stellt Lutz Pape mit seinen Gefährten alljährlich ein attraktives Teilnehmerfeld zusammen. Er achtet darauf, auch immer mal wieder neue Teams begrüßen zu können. Entsprechend glücklich ist er mit der Premieren-Teilnahme von Ajax Amsterdam und der PSV Eindhoven bei der 22. Turnierausgabe: „Ich freue mich, dass wir mit Ajax eine Mannschaft dabei haben, die für ihre starke Nachwuchsarbeit bekannt ist. Auf die bin ich sehr gespannt – genauso wie auf Eindhoven.“

Vier Gruppen gibt es bei dem Cup. Foto: Christian Schroedter

Für ihn sind packende Duelle zwischen renommierten Klubs das „Salz in der Suppe“ bei dem Cup. Und so war er vor der Gruppen-Auslosung für das Turnier am 11. und 12. Januar sehr gespannt. Herausgekommen sind einige Kracher. So wurden unter anderem ein rheinisches Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen sowie die Partie zwischen dem FC Liverpool und Cambridge United - ein rein englisches Aufeinandertreffen also - gelost.

Aus lokaler Perspektive hingegen sehr interessant: Qualifikant SV Fortuna duelliert sich kurioserweise mit keinem Geringeren als dem FC Bayern München. Kurios deshalb, weil Trainer Hannes Knobbe im Vorfeld von einer Begegnung gegen die Süddeutschen geträumt hatte. Der 1. FC Magdeburg, der getragen vom Heimvorteil mal wieder weitkommen möchte, trifft hingegen unter anderem auf Tottenham.

Die Lose zog Pape, der einen Turnierschal mit einem Foto seines Sohnes trug, am Dienstag mit Oberbürgermeisterin Simone Borris und FCM-Präsident Jörg Biastoch. Borris erklärte die Bedeutung des Turniers für die Stadt: „Dadurch, dass internationale Teams herkommen, die auch Eltern mitbringen, wird Magdeburg in den Fokus gerückt für Menschen, die nicht im engerem Umfeld sind.“

Und Biastoch ging unter anderem darauf ein, welch eine Strahlkraft die Veranstaltung mittlerweile hat und wie viele vielsprechende Talente jedes Jahr teilnehmen: „Es ist eine Veranstaltung, die im deutschen Fußball angekommen ist. Die Bezeichnung inoffizielle deutsche U-15-Meisterschaft mit internationaler Beteiligung ist absolut gerechtfertigt.“ Und ein internationaler Gast ist spätestens seit Dienstag vollends überzeugt vom Turnier: Magdeburgs Gruppengegner Tottenham.