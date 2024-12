In Magdeburg könnten bald andere Ampelmotive das Ampelmännchen ablösen.

Magdeburg. - Die sogenannte Hexenampel in Wernigerode war der Vorreiter in Sachsen-Anhalt. Jetzt will Magdeburg auch ein eigenes Motiv.

Jahrzehntelang war das Ampelmännchen das Symbol für Fußgänger. Doch schon lange muss es nicht immer nur ein stehender Mann bei Rot und ein laufender bei Grün sein. Immer mehr Städte führen Sondersymbole ein. Ob Mainzelmännchen in Mainz, Otto Waalkes in Emden. 2020 hat sich Lüneburg auf Weihnachten eingestimmt und sogar den Weihnachtsmann in manche Ampeln gesetzt.

In der Landeshauptstadt sollen zukünftig die Magdeburger Jungfrau und der Magdeburger Reiter zu sehen sein. Die Entwürfe zum stadteigenen Ampelmännchen wurden Anfang August beim Landesverwaltungsamt zur Bestätigung eingereicht. Die gaben jetzt grünes Licht für die Motive, die zukünftig Fußgängern über die Straße helfen sollen. Das geht aus einer aktuellen Information aus dem Büro des Beigeordneten für Stadtentwicklung und Umwelt, Jörg Rehbaum, hervor.

In der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt sollen zukünftig die Magdeburger Jungfrau und der Magdeburger Reiter den Fußgängern zeigen, wann sie die Straße überqueren dürfen. Quelle: LH Magdbeurg

Nach dieser Bestätigung wurden die Ampelmotive der Firma Yunex zur Überprüfung der lichttechnischen Eigenschaften übergeben. Das Ergebnis steht noch aus. „Sollten die Sinnbilder alle notwendigen Merkmale für Fußgängermasken erfüllen, dann werden die Masken nochmals beim Landesverwaltungsamt zur Erteilung einer Ausnahmegenehmigung eingereicht“, so Jörg Rehbaum. Nach erfolgter Genehmigung können dann die Masken für circa 10 Euro das Stück beschafft werden.

Kommunen können sich übrigens nicht einfach wahllos ein Lichtzeichen aussuchen. Die Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung sagt: „Im Lichtzeichen für Fußgänger muss das rote Sinnbild einen stehenden, das grüne einen schreitenden Fußgänger zeigen.“ Heißt: Ampelmännchen dürfen zwar lustig sein, aber in erster Linie müssen sie für alle erkennbar sein und die Sicherheit gewährleisten.

Fest steht: Die Ampelfrau wird nicht ins Stadtbild zurückkehren. Vor ein paar Jahren wurden die grünen und roten Damen aus dem Straßenbild verbannt. Nicht konform zur Straßenverkehrsordnung – hatte das Landesverwaltungsamt festgestellt. Daher hat die Stadtverwaltung zwei Ampelmotive mit regionalem Bezug entworfen.