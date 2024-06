Ein Mann kommt auf der B 107 zwischen Jüdenberg und Oranienbaum von der Straße ab und fährt gegen einen Baum. Er stirbt noch an der Unfallstelle.

Ein Mann ist im Kreis Wittenberg in Folge eines Unfalls gestorben.

Jüdenberg/Oranienbaum/MZ - Am 17. Juni gegen 16:25 Uhr ereignete sich auf der B 107 im Landkreis Wittenberg ein schwerer Verkehrsunfall.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 71-jähriger Fahrer eines PKW Kia die B107 aus Richtung Jüdenberg kommend in Richtung Oranienbaum. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er in einer Rechtskurve auf Höhe des Abzweigs Müchauer Mühle nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte in Folge mit einem Baum.

Der 71-jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall werden vom Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau geführt.