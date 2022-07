Tornau feiert nach Pandemie-Pause wieder

Nach der Pandemie-Pause gibt es das beliebte Event in Tornau wieder. Die Veranstalter hoffen auf viele Besucher - und gute Wetterbedingungen.

Udo Reiss (links) und Axel Mitzka stellen das 21. „Kunst mit Kettensägen“-Fest in Tornau vor. Das findet am 30. und 31. Juli statt.

Gräfenhainichen/MZ - Zwei Jahre ist es nun her, dass im südlichsten Ortsteil Gräfenhainichens die Kettensägen kreischten und die Holzspäne flogen. Die über 20 Jahre alte Tradition von „Kunst mit Kettensägen“ in Tornau soll nun wie gewohnt nach der Pandemiepause am letzten Juli-Wochenende wieder stattfinden können.