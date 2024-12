Wernigerode. - Urlaubern, die eine Unterkunft für die Weihnachtsferien und den Jahreswechsel in Wernigerode suchen, macht Sabine Krüger Hoffnung: „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal gar nichts anbieten konnten - einfach bei uns nachfragen“, rät die Frau, die seit 30 Jahren die Tourist-Information der Harz-Stadt leitet.

Diese Weihnachtszeit - traditionell besonders arbeitsreich für sie und ihr Team - ist die letzte für die 65-Jährige im Job. „Am 31. Dezember schließe ich die Tür zu, dann ist Schluss“, berichtet Krüger. In das Gastgewerbe sei die Wernigeröderin hineingewachsen: „Mein Großvater hat schon vor 100 Jahren im Fremdenverkehrsamt am Nicolaiplatz gearbeitet und meine Großmutter kennengelernt, als sie im Harz im Urlaub war.“ Ihre Eltern verdienten ihr Geld im Hotelwesen.

Ausbildung beim Reisebüro der DDR und Betriebswirtschaft-Studium

Früh habe sie festgestellt, dass ihr Gäste am Herzen liegen - und „ihnen unsere schöne Stadt mit ihren Sehenswürdigkeiten zu zeigen“. So ließ sie sich zur Wirtschaftskauffrau mit der Spezialisierung Fremdenverkehr beim VEB „Reisebüro der DDR“ ausbilden. Von 1987 bis '90 hängte sie ein Studium in Betriebswirtschaft mit dem Fokus auf Tourismus dran. „Nebenbei habe ich mich in den Sprachen Russisch und Englisch qualifiziert“, ergänzt Krüger.

Nach der Wende fing sie bei der Stadt Wernigerode an, betreute zunächst Asylbewerber wie die ersten 50 Flüchtlinge aus Ghana. „Da war ich vor allem als Dolmetscherin gefragt“, erinnert sich Krüger. Mit der Auflösung der Kurverwaltung bekam sie zunächst für ein halbes Jahr eine ABM-Stelle beim Fremdenverkehrsamt, dann eine Festanstellung. Als 1993 die Wernigerode Tourismus GmbH gegründet wurde, bewarb sie sich mit Erfolg um die Leitung der Tourist-Info.

Wernigerode hat sich international Ruf als beliebtes Reiseziel erarbeitet

In den drei Jahrzehnten seitdem habe sich die Branche gewandelt: „Von Karteikarten mit den Daten von Vermietern zum digitalen Reservierungssystem, das wir mit Informatikstudenten der Hochschule Harz erarbeitet haben, war es ein Quantensprung.“ Die Stadt habe sich auch international einen Ruf erarbeitet dank Präsenz auf Messen wie der Internationalen Tourismus-Börse in Berlin oder dem German Travel Mart in München. Auf die zehn Azubis, die unter ihrer Leitung in der Tourist-Information lernten und fast alle übernommen wurden, sei Krüger ebenfalls stolz.

Ganz verzichten müssen Besucher auf sie ab Januar nicht: Ihr Zertifikat als Gästeführerin habe sie in der Tasche. „Ich singe im Frauenchor, bin Mitglied im Geschichts- und Heimatverein und gärtnere gern“, berichtet Krüger über weitere Leidenschaften. Auch für eigene Reisen sei dann mehr Zeit: „Auf den Spuren von Kaisern und Königen quer durch Deutschland. Momentan stehen die Stationen Ottos des Großen oben auf der Liste.“

Tourist-Information hilft bei Suche nach Weihnachtsessen in Wernigerode

Bevor sie sich verabschiedet, gibt sie noch einen Tipp für die Suche nach dem Weihnachtsessen: „Wir haben in der Tourist-Information eine Liste der Gastronomen der Stadt - mit den Öffnungszeiten an den Feiertagen, Angeboten und Platzkapazitäten. Da helfen wir gern weiter.“