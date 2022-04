Spartipps: Wo Urlauber ihr Auto am Flughafen parken sollten

Berlin/MZ/DMN/DPA. - Eine Woche Parken für 87 Euro - mitunter ist der Flug in den Urlaub billiger als das Abstellen des Autos am Flughafen. Doch wer ein paar Ratschläge beherzigt und sich im Vorfeld informiert, kann die Kosten senken.

Wer seinen Wagen während der Reise am Airport parken möchte, ist gut beraten, wenn er sich im Vorfeld informiert, wo das Auto preiswert steht. Die meisten Flughäfen in Deutschland haben vergünstigte Parkflächen für Langzeiturlauber. Die liegen oft etwas weiter vom Terminal entfernt. Manchmal gibt es Shuttle-Busse.

Berlin-Tegel ist am teuersten

Mit einem solchen Urlauberparkplatz lässt sich kräftig sparen. Wer zum Beispiel in Frankfurt am Main seinen Wagen eine Woche lang abstellen möchte, zahlt im Parkhaus am Terminal 115 Euro, auf dem Langzeitparkplatz sind es 59 Euro. Noch mehr sparen Urlauber an manchen Airports, wenn sie weit im Voraus im Internet einen Platz reservieren. So bietet zum Beispiel Köln/Bonn einen Online-Frühbucher-Tarif. Dieser kostet für die erste Woche 33 Euro. Ohne Vorab-Buchung sind es 49 Euro.

Mit 33 Euro ist Köln/Bonn auch im Vergleich zu den Airports in Berlin, Stuttgart, Düsseldorf, München und Frankfurt am günstigsten. Am anderen Ende der Skala liegt Berlin-Tegel mit 87 Euro.

