Schönhausen. - Viele Stunden Training lagen hinter Reitern und Pferden, bevor sie am Sonnabend zahlreiche Gäste beim Weihnachtsreiten in Schönhausen mit ihrem Programm erfreut haben. Der Reitverein „Fürst Bismarck“ hatte dazu in die Reithalle geladen.

Als Engel kam die Jugendquadrille in die Halle geritten. Foto: Andrea Schröder

Vorsitzender Jürgen Mundt freute sich über den großen Zuspruch und dankte allen, die für diesen schönen Nachmittag gesorgt haben. Dazu gehören neben den Reitern, Trainern und DJ auch all jene, die etwa mit frischgebackenen Kuchen für ein reiches Buffet gesorgt haben. „Alle Jahre wieder, das trifft auch auf uns zu, wenn wir zum Jahresabschluss hier Freunde und Mitstreiter begrüßen“, sagte der Vorsitzende. Die Unterstützung mache den Verein stolz und gebe Kraft für weitere Aktivitäten. Dazu gehört das Reitturnier, das 2025 am letzten Juni-Wochenende stattfinden wird. Das Turnier sei eine Attraktion in der Region und gehöre zu den größten in Sachsen-Anhalt. Gleichzeitig dankte Jürgen Mund allen Sponsoren, die dem Verein zur Seite stehen. Zu den Traditionsveranstaltungen gehört außerdem die Kremserfahrt.

Der Reitstall Bützer präsentierte in der Reithalle Schönhausen die Geschichte vom Grinch, seinem Wachhund und seiner Rasselbande. Foto: Andrea Schröder

Für das Weihnachtsreiten hatte der Verein, dem 101 Erwachsene sowie 37 Kinder und Jugendliche angehören, Quadrillen, Voltigieren, Weihnachtsgeschichte, Schubkarrenrennen sowie den Besuch des Weihnachtsmannes vorbereitet. Der Auftritt der Kita musste kurzfristig aus dem Programm gestrichen werden, weil etliche Kinder erkrankt sind. Mit einem großen Applaus schickten Akteure und Besucher Genesungswünsche.

Die Jüngsten zeigten auf „Casino“ ihre Voltigierkünste. Foto: Andrea Schröder

Dann war Zurückhaltung beim Applaus gefragt, denn nicht jedes Pferd und jeder Reiter ist das schon gewöhnt und kann damit in der Reithalle, in der beim Training Ruhe herrscht, umgehen, erklärte der Vereinsvorsitzende. Daran hielten sich die Zuschauer gern. Sie waren begeistert vom Programm, das mit der großen Dressurquadrille mit acht Pferden begann. Ilka Witte hatte diese mit den Reiterinnen Jenny, Linda, Kerstin, Chayenne, Linda, Sandra, Lisa und Anna Luna einstudiert. Es war gar nicht so einfach, die dafür nötigen Übungsstunden zeitlich hinzubekommen, berichtete Jürgen Mund. Doch die Quadrille passte perfekt und sorgte für Augenschmaus.

Froh ist der Verein, dass es wieder eine Voltigiergruppe mit den Jüngsten gibt. „Wir sehen, wie das Team von Monat zu Monat zusammenwächst“, sagte der Vorsitzende. Unter Leitung von Andrea Lyhme und mit Sarah Lyhme, die die Longe führte, zeigten Hanna, Klara, Amber, Finja und Lina auf „Casino“ ihre Übungen, die sie selbst zusammengestellt hatten. Als Dankeschön gab es für sie einen Gutschein für ein professionelles Voltigiergeschirr. Als Engel kam die Jugendgruppe mit Mia, Emelie, Nele und Jolien in die Reithalle geritten. Sie hatten mit Kathleen Neuber und Jana Messner eine Quadrille einstudiert. Auf diese folgten die Geschichte vom Grinch, seinem Wachhund und der Rasselbande mit Sandra Alex vom Reitstall Bützer, das Schubkarrenrennen für Jedermann und Weihnachtsmann, der mit der Ponykutsche einfuhr.