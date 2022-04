Peißnitz in Halle: Müllberge nach Abifete auf der Ziegelwiese

Die Aufrufe des Stadtschülerrates haben wenig gefruchtet: Auch in diesem Jahr sah es nach der Abiturientenfeier auf der Peißnitzinsel schlimm aus: Flaschen, Tüten und jede Menge Müll waren die Überreste, die rund Tausend Partygäste hinterlassen hatten.

Schon ab 6 Uhr morgens waren Stadtwirtschaft und 17 Mitarbeiter des privaten Gebäude- und Hygiene-Service (GHS) im Einsatz, um säckeweise Unrat einzusammeln. „Es ist deutlich mehr Müll als im letzten Jahr“, so GHS-Mitarbeiter Sven Lenke.

In einem Video und in Briefen hatte der Stadtschülerrat im Vorfeld der Feier zum letzten Schultag dazu aufgerufen, Abfall in Müllsäcke zu entsorgen und nicht auf der Wiese liegen zu lassen. Die Botschaft war auch in diesem Jahr ganz klar nicht angekommen. (mz)