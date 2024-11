Seit Anfang August gibt es in Quedlinburg vier neue Stadtbuslinien. Welche Zahlen für das neue ÖPNV-Angebot vorliegen.

Neue Stadtbuslinien in Quedlinburg: Werden sie genutzt?

Über das Projekt „harzbewegt“ gibt es seit Anfang August vier neue Stadtbuslinien in Quedlinburg. Start- und Endpunkt ist für alle der Bahnhofsvorplatz.

Quedlinburg/MZ. - Seit Anfang August rollen in Quedlinburg Stadtbusse auf neuen vier Linien. Kommt das Angebot an?

Wie Marion Jantsch, Stadtplanerin bei der Stadtverwaltung, sagte, liegen jetzt Zahlen zur Nutzung des neuen ÖPNV-Angebots in der Stadt vor. Dieses gehört zum Projekt „harzbewegt“ des Landkreises Harz, das gemeinsam mit den Harzer Verkehrsbetrieben umgesetzt wird, wobei für die insgesamt vier neuen Stadtbuslinien in Quedlinburg jetzt eine Testphase läuft.

Den ersten nun vorliegenden Zahlen nach wurden die Linie 216 – sie fährt um die Innenstadt herum – und die Linie 218 – vom Bahnhofspark zum Harzklinikum über die Lindenstraße und den Kleers wieder zum Bahnhofspark – im August und im September am meisten genutzt. Auf der Linie 216 wurden im August 477 Einstiege gezählt, im September stieg die Zahl der Einstiege auf 643. Auf der Linien 218 wurden im August 474 und im September mit 900 fast doppelt so viele Einstiege gezählt.

Die „beliebtesten“ Haltestellen waren im August die Weyhestraße auf der Linie 218 mit 96 und der Neue Weg auf der Linie 216 mit 83 Einstiegen; auch im September stiegen die meisten Fahrgäste – 96 – an der Haltestelle Weyhestraße auf der Linie 218 ein: Bewohner des Kleers nutzten vielfach den Bus, um in die Innenstadt zu gelangen, stellte Marion Jantsch fest.

Wie die Stadtplanerin im Bauausschuss des Stadtrates weiter berichtete, gebe es erste Überlegungen, Linienführungen zu erweitern. So könnte sich die Stadtverwaltung vorstellen, über „Ausschleifungen“ auch die Einkaufsmärkte am Neinstedter Feldweg und den Mettehof mit anzubinden. „Wir möchten auch das Wohngebiet Galgenberg mit anschließen und ausschleifen, um auch die Altstadt noch besser zu erreichen.“ Aber das, betonte die Stadtplanerin noch einmal ausdrücklich, sind erste Überlegungen. Was hier möglich sei, müsse geprüft werden. Noch im November soll es wieder auf Testfahrt gehen.