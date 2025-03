Coswig (Anhalt). - Ein seit Donnerstag vermisster 76-jähriger Mann aus Coswig ist wieder da. Darüber informierte am Sonntag ein Sprecher der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau.

Der Vermisste war am 6. März gegen 16.30 Uhr beim Verlassen des Wohnhauses in der Rosenstraße zuletzt gesehen worden. Wie es hieß, sei er ohne Jacke unterwegs gewesen; wegen diverser Erkrankungen brauchte er regelmäßig Medikamente. Nachdem umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei zunächst erfolglos verliefen, wurde im Zuge der weiteren Suche, welche mit Unterstützung des Bundesverbandes der Rettungshunde erfolgte, der Vermisste am Samstag, 8. März, gegen 15 Uhr in einem Waldstück nahe Coswig (Bereich Neumühle) neben einem Waldweg liegend aufgefunden.

Der Mann habe Anzeichen einer Dehydrierung aufgewiesen, sei jedoch „den Umständen entsprechend wohlauf“ gewesen. Er habe angegeben, mit seinem Fahrrad gestürzt zu sein. Danach habe er aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen können. Der 76-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.