Lohnt es sich 2022 in Kryptowährungen zu investieren?

Viele Anleger sehen Kryptowährungen als wichtige Beimischung in ihrem Portfolio an. Auch bei Google lässt sich erkennen, dass immer mehr Nutzer fragen, welche Kryptowährungen man in Jahr 2022 kaufen soll.

Zum Thema Kryptowährungen kaufen häufen sich die Fragen der Verbraucher, wer sich einen Überblick verschaffen will, sollte aber zunächst einen Blick auf das Jahr 2021 werfen. Hier haben sich sowohl der Bitcoin als auch Ethereum und einige alternative Währungen am Kryptomarkt klar bewiesen. Auch wenn Daten aus der Vergangenheit nicht immer ein sicherer Indikator für die Zukunft sind, bieten sie doch die beste Möglichkeit, um ein Gespür für den Markt zu bekommen.

So sah der Start für die Kryptos in 2022 aus

Das aktuelle Jahr zeigte sich extrem turbulent, denn es gab kaum eine Kryptowährung, die nicht von Kursverlusten betroffen war. Es zeigten sich hier vermehrt Kurseinbrüche von bis zu 20 %. Daher ist der Stand vieler Coins derzeit so niedrig wie schon lange nicht mehr. Die vielen schlechten Nachrichten aus verschiedenen Ländern sind hierfür der Grund.

In vielen westlichen Ländern wird darüber nachgedacht, ob man die Kryptos stärker besteuern sollte und Russland strengte Überlegungen an, die Kryptos entweder zu verbieten oder stark zu regulieren. Die neue Zinspolitik der US-amerikanischen Notenbank Fed könnte dafür sorgen, dass für institutionelle Anleger nun auch wieder andere Anlageklassen deutlich interessanter werden.

Doch langfristig gesehen verfügen die Kryptowährungen aufgrund der Tatsache, dass sie eng mit dem technologischen Fortschritt verknüpft sind über einen erheblichen Vorteil. Doch welche Kryptowährungen sind in 2022 besonders lohnenswert?

Ein genauer Blick auf Ethereum

Schon sehr zeitig ist es Ethereum gelungen, sich als echte Alternative zum Bitcoin zu präsentieren. Inzwischen ist Ethereum die zweitgrößte Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von aktuell rund 367 Milliarden US-Dollar. Nun wird für Ethereum das Update 2.0 erwartet. Dank dieses Updates soll die Ethereum-Blockchain sehr vorteilhaft vergrößert werden und zudem soll das Profil der Kryptowährung geschärft worden sein.

Die Umstellung auf den energiesparenden Proof-of-Stake-Algorithmus ist der Schwerpunkt des Updates. Dieser wird für die Verifizierung der Transaktionen auf der Blockchain eingesetzt. Darüber hinaus sorgt dieser effizientere Algorithmus auch für die Erweiterung der Kapazität der Ethereum-Blockchain.

Pro Sekunde sind derzeit 15 Transaktionen möglich, der Bitcoin schafft hingegen lediglich 7 Transaktionen pro Sekunde. Doch das Update 2.0 soll nun für ein deutliches Plus sorgen, die Rede ist hier von 100.000 Transaktionen pro Sekunde. Hinsichtlich der Transaktionsgeschwindigkeit übertreffen derzeit aber noch kleinere Kryptowährungen wie Solana (SOL) den Ethereum.

Doch Ethereum hat noch ein weiteres As im Ärmel: Denn hier spielt der NFT-Hype möglicherweis eine wichtige Rolle für die Entwicklung der Kryptowährung 2022. Auf der Ethereum-Blockchain basieren derzeit beinahe alle NFT-Marktplätze.

Cardano (ADA) und Solana (SOL)

Beide Kryptowährungen trumpfen aktuell mit schnelleren und günstigeren Transaktionen als Ethereum. Da Cardano schon jetzt auf den effizienten Proof-of-Stake-Algorithmus setzt, sind hiermit schon jetzt schnellere und günstigere Transaktionen als mit Ethereum oder Bitcoin möglich.

Die Cardano-Blockchain verschlingt auch nicht Unmengen von Ressourcen für das Mining. Aber inzwischen ist Cardano (ADA) längst nicht mehr die einzige Kryptowährung, die mit diesen Vorzügen punkten kann. Der wohl wichtigste Konkurrent des ADA ist aktuell die Kryptowährung Solana (SOL).

Solana ist für Cardano ein echter Konkurrent, denn hier werden noch effizientere Proof-of-History-Mechanismen eingesetzt. Daher sind hier schon jetzt mehr als 50.000 Transaktionen in der Sekunde möglich. Doch das ist noch nicht alles, denn der Wert soll laut der Entwickler noch auf mehrere 100.000 Transaktionen pro Sekunde erhöht werden.

Aufgrund dessen ist Solana derzeit im Bereich der Blockchain-basierten dezentralen Finanzdienstleistungen (Decentralized Finance, kurz: DeFi) die schnellste und günstigste Kryptowährung für die Abwicklung von Smart Contracts. Diese digitalen Verträge basieren ebenfalls auf der Blockchain.

In Sachen Marktkapitalisierung liegen die beiden konkurrierenden Coins mit aktuell knapp 38 Milliarden US-Dollar bei Cardano und 35 Milliarden US-Dollar bei Solana nahe beieinander.

Das Cardano-Netzwerk plant für dieses Jahr noch weiterer Projekte für dezentrale Anwendungen (DApps). Möglich wurden diese durch 2021 eingeführte die Smart-Contract-Funktionalität. Schon jetzt gibt es mehr als 127 Projekte, die Anwendungen für die Cardano-Blockchain schreiben. Der Cardano-Gründer Charles Hoskinson kündigte bereits Ende 2021 an, dass für das erste Quartal 2022 der Start für 20 bis 30 dieser Projekte geplant ist. Außerdem ist geplant, in die Open-Source-Projektstruktur von Cardano mehrere Institutionen im Jahr 2022 aufzunehmen.

Solana wurde erst im Jahr 2020 eingeführt und hat binnen sehr kurzer Zeit deutlich an Akzeptanz hinzugewonnen. Auch die Bank of America äußerste sich hinsichtlich Solana sehr positiv, denn hier verfügt man über die schnellste Blockchain weltweit. Außerdem handelt es sich bei Solana auch noch um das System in der Krypto Welt, dass am schnellsten wächst. Denn hier umfasst das System mehr als 400 Projekte.

Decentraland (MANA)

Bei Decentraland handelt es sich um eine virtuelle Welt. Hier wird von den Nutzern Land auf einer Landkarte erworben, mit dem man dann anschließend Handel betreiben kann. Bei jedem Item in dieser Welt handelt es sich um ein NTF, das auf dem Marktplatz gehandelt werden kann. MANA heißt hier die Währung, mit der die Käufe getätigt werden können.

Der vorläufige Höchststand dieser Währung belief sich im November des letzten Jahres auf etwas über 4 US-Dollar. Nach dem allgemeinen Tief am Kryptomarkt steht die Währung nun bei rund 2,40 US-Dollar. Sollte das Thema Metaverse 2022 weiter Fahrt aufnehmen, könnte es hier noch zu einem deutlichen Anstieg kommen.

Ripple (XRP)

Der Ripple gitl als der Liebling der Banken. Allerdings war der Rippel in den letzten Jahren immer wieder Gegenstand von Rechtsstreits mit der US-Amerikanischen Börsenaufsicht. Das zog ziemlich viel Aufmerksamkeit auf diese Kryptowährung.

Den Rippel-Machern wird vom SEC vorgeworfen, man hätte mit dem Ripple eine Aktie auf den Markt gebracht. Gegen diese Interpretation wehrt sich RippleLabs. Dennoch - obwohl der Prozess noch nicht beendet ist, hält sich der Ripple Kurs ziemlich stabil. Allgemein wird diese Kryptowährung als recht vielversprechend angesehen.

Fazit zum Investment in Kryptowährungen im Jahr 2022

Für die Kryptowährungen wird das Jahr 2022 garantiert genauso spannend, wie 2021 es bereits war. Die Abkehr von der Niedrigzinspolitik kündigt sich zum Beispiel in den USA an. So ist es sehr wahrscheinlich, dass institutionelle Anleger, die in den vorangegangenen Monaten in den Kryptomarkt investiert haben, wohl nun mehr und mehr wieder zu sicheren Anlageklassen übergehen, sofern diese künftig wieder bessere Renditen versprechen. Weiteren Aufwind bekommen die Kryptos jedoch auf jeden Fall durch den anhaltende NFT-Trend.