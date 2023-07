Hettstedt - In Hettstedt (Mansfeld-Südharz) hat am Sonntag ein leerstehendes Haus gebrannt. Angrenzende Gebäude mussten wegen der starken Rauchgase evakuiert werden. Drei Anwohner benachbarter Häuser wurden durch den Rauch leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher in Halle sagte. Der Dachstuhlbrand war am frühen Nachmittag gemeldet worden. Die Brandursache war zunächst noch unklar. Das Gebäude war einst als Asylunterkunft genutzt worden, das sei aber lange her, sagte der Polizeisprecher.