Seit Sommer nerven die Ampeln an der Kreisel-Baustelle in Staßfurt. Jetzt wird der Knotenpunkt wohl einen Tag eher fertig als geplant. Sorgen derweil auf der L73.

Noch geht's nicht ganz rund am offensichtlich fertigen Kreisverkehr Hecklinger Straße in Staßfurt. Nach der für Mittwoch geplanten Bauabnahme soll am Donnerstagnachmittag der Verkehr wieder rollen - einen Tag früher als geplant.

Staßfurt. - Die Tage der doch recht nervigen Verkehrseinschränkungen durch den Ausbau des Kreisverkehrs Hecklinger Straße in Staßfurt und die Sanierung der L 73 zwischen Hohenerxleben und Neugattersleben sind gezählt. Wird’s denn bis Weihnachten geschafft?

Was sicher niemand gedacht hätte: Die Baustelle Kreisel überholt womöglich noch die auf der Chaussee, was die geplanten Freigabe-Termine betrifft.

L73 und A14-Anschluss möglicherweise länger gesperrt als geplant

Auch am Abzweig ins Hohenerxleber Gewerbegebiet sieht die L73 fertig aus. Ist sie aber nicht. Heute (16.12.24) wird entschieden, ob es bei der geplanten Freigabe am Dienstag bleibt. Falk Rockmann

Bis Dienstag, 17. Dezember, war die Sperrung der Landesstraße 73 inklusive Autobahn-Anschluss Staßfurt ausgeschrieben. Vor Ort meinten beteiligte Firmen, dass das wohl nichts werde – was sich auf Nachfrage beim Regionalbereichsleiter West der Landesstraßenbaubehörde bestätigt. Demnach gab es Ende der vergangenen Woche „keine belastbaren Informationen zur Verkehrsfreigabe“, so Michael Schanz.

Nicht nur Essen kann „zu fett“ sein

Ob eine Verlängerung der Sperrung nötig sei, hänge daran, wie mit sogenannten „überfetteten Bereichen“ umgegangen wird, die auf der Strecke aufgetreten seien. „Diese Bindemittelanreicherungen an der Fahrbahnoberfläche müssen vor einer Verkehrsfreigabe behoben werden.“

Nach heute zu treffenden Absprachen sollte Klarheit dazu herrschen, ob der Termin noch gehalten werden kann oder nicht. Die Arbeiten auf der Chaussee begannen übrigens Mitte Oktober.

Natürlich freuen sich vor allen die Kraftfahrer, die keine weiträumigen Umleitungsstrecken – über Förderstedt beziehungsweise über Rathmannsdorf – in Kauf nehmen mussten. Aber auch die Anlieger besagter Strecken, die eigentlich gar nicht für so viel (Schwerlast-) Verkehr ausgelegt sind, werden sich nach der wieder einkehrenden Ruhe sehnen. Nicht zu vergessen: Auch das Staßfurter Kaufland II wird wieder mit mehr Kundenzustrom aus Richtung Osten rechnen können. Wobei Kunden möglicherweise während der Bauzeit des Kreisverkehrs schon hier statt an der Hecklinger Straße ihr Einkaufsziel hatten.

Von der Sanierung des gut vier Kilometer langen Abschnitts der Landesstraße 73 profitierten auch ortsansässige Firmen von Hohenerxleben mit Aufträgen. So das Fuhrunternehmen Gärtner und Mike Hartmann mit seinen Straßenreinigungsmaschinen.

Donnerstag soll's rund gehen

Für die Baustelle Kreisverkehr Hecklinger Straße in Staßfurt, die seit Juli läuft, kündigte der LSBB-Regionalbereichsleiter an, dass die bauliche Abnahme für diesen Mittwochnachmittag geplant sei. „Die Verkehrsfreigabe soll dann am Donnerstag, etwa 17 Uhr, erfolgen.“

Bei allen Schlagzeilen, die diese Baustelle verursacht hat – unter anderem wegen der Kosten in Höhe von 700.000 Euro, aber auch wegen der Wiederholung von Asphaltierungsarbeiten – die Ampelregelung funktionierte überwiegend reibungslos. Und vor allem eben: Es soll hier einen Tag früher rund gehen hier, als zuletzt geplant.

Aufatmen werden neben den Nutzern des Knotenpunktes übrigens auch die Anlieger und Nutzer benachbarter Parkplätze. Der vom Bodepark am Stadtsee hatte seit Sommer selten freie Kapazitäten.