Mit dem Film „Zwei zu eins“ zieht der Förderverein zur Erhaltung der Dorfkirche in Wilsleben viel Publikum an. Allerdings zwingt der Regen zu Plan B.

Besucher sehen in der Wilslebener Kirche den Streifen „Zwei zu eins“ mit Sandra Hüller, Max Riemelt, Peter Kurth und vielen weiteren bekannten Schauspielern.

Wilsleben/MZ - „Wir haben mehrere Regenradare gecheckt“, sagt Uwe Wuske am Freitagabend, „und das Risiko, dass die Technik kaputtgeht, war uns einfach zu groß.“ Am Ende erweist sich die Entscheidung, das erste Sommerkino nicht wie geplant draußen zu genießen, sondern in die Wilslebener Kirche zu verlegen, als goldrichtig. Denn die Vorhersagen behalten recht. Eine Stunde nach dem „Film ab“ beginnt es zu gießen.