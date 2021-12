IHR KLIMAPARTNER - Gesundes Klima auf Knopfdruck

MEIN KLIMAPARTNER ist Ihr Partner, wenn es darumgeht, heiße Temperaturen draußen zu lassen und Innenräume angenehmzu klimatisieren. Als Unternehmen, das seit über 60 Jahren eng mit der Region um Halle verwurzelt ist, verfügen wir auch über das Know-how und die Kompetenz, Ihnen in Ihren Räumlichkeiten das Klima so angenehmwiemöglich zumachen.

Temperatur, Niederschläge und Luftqualität bei Pollenflug haben Einfluss auf die Gesundheit. Ein gutes Klima erhöht die Lebensqualität.

Gutes Klima dank Technik

Im Büro und Zuhause schaffen Klima- und Lüftungstechnik ein gesundes Raumklima. Sie regulieren auf Knopfdruck Temperatur, Luftqualität und Luftfeuchtigkeit. Bei der Wahl des richtigen Standorts und Gerätes sind neben Kriterien wie Effizienz und Wirkungsgrad auch Energiesparsamkeit, Geräuscharmut, gute Bedienbarkeit und natürlich die Anmutung im Raum entscheidend. Ob Wand- oder Truhengerät, Klimaanlagen sollten unauffällig sein und sich in das bestehende Interieur einfügen. Wandgeräte lassen sich einfach und dezent im Innenraum installieren. Das Design ist so ausgelegt, dass es im Innenraum nicht in Konkurrenz zur Inneneinrichtung tritt. Da Wandgeräte im oberen Bereich eines Raumes montiert werden, nutzen sie zudem die natürliche Luftzirkulation aus: kalte Luft fällt nach unten. Das führt dazu, dass die Luft in dem Raum zugfrei zirkulieren kann und so eine gleichmäßige Temperierung erzielt wird. Klima-Truhengeräte sind in beengten Räumen, wie Dachböden, eine gute Wahl. Wer das Klimagerät auch zum Heizen verwenden möchte, ist hier genau richtig. Denn die kompakte Bauform ermöglicht den Einsatz als Niedertemperatur-Heizkörper, den man halbverdeckt sogar in die Wand einlassen kann.

Henry Körner, Geschäftsführer FOTOWERK BF, FTXA-AT

Wer sind wir?

MEIN KLIMAPARTNER ist hervorgegangen aus einem halleschen Energieversorgungsunternehmen mit jahrzehntelanger Kompetenz in der Montage von gasführenden Rohrleitungen und Flüssiggasanlagen. Der Schritt in die Klimatechnik ist insofern naheliegend und erweitert unser Dienstleistungsangebot. Unsere Meister und Monteure haben ihr Wissen und ihre Kompetenz erweitert, um Ihnen nun auch dabei zu helfen, sich in den Sommermonaten in Ihren Innenräumen wohlzufühlen. Wir verfügen über einen 24 Stunden-Notdienst und bieten auch Wartungen zu Ihren Anlagen im Bereich Klimatechnik und Flüssiggasanlagen an.

J. Krinisz, Meister für Kältetechnik FOTOWERK BF, FTXA-AT

Was wir anbieten

Wir machen eine Bestandsaufnahmemit Ihnen vor Ort. Wir beraten Sie kostenlos bei der Wahl des richtigen Gerätes. Wir erstellen Ihnen ein Angebot. Wir installieren Ihr Gerät. Wir sind Servicepartner für die Prüfung Ihres Gerätes.

Rheingas Halle-Saalegas GmbH

Eisenbahnstraße 9

06132 Halle



Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 8 - 16.30 Uhr

Telefon: 0800-000 57 53

E-Mail: info@mein-klimapartner.de