Holstein Kiel verlängert mit Rechtsverteidiger

Kiel - Fußball-Drittligist KSV Holstein Kiel hat den Vertrag mit Rechtsverteidiger Patrick Herrmann um zwei weitere Jahre bis Sommer 2019 verlängert. „Es ist toll, wenn sich ein langjähriger Leistungsträger dazu entschließt, den Weg mit Holstein Kiel weiter zu gehen. Patrick identifiziert sich unheimlich mit dem Verein und gehört zu den absoluten Sympathieträgern”, sagte am Donnerstag Ralf Becker, Geschäftsführer Sport der KSV Holstein. Der 28 Jahre alte Herrmann, der seit 2011 in Diensten des Drittliga-Sechsen steht, sagte: „Ich freue mich über den neuen Vertrag, der Verein freut sich auch. Wir haben noch einiges vor in den kommenden beiden Jahren.” ...