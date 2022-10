Hobbykünstler aus MSH zeigen in Eisleben ihre Werke

Eisleben - „Steilvorlage Mansfeld-Südharz“ heißt eine Ausstellung der Kunstklassen der Kreismusikschule „Carl Christian Agthe“, die dieser Tage im „Kultursprudel“ in Eisleben eröffnet worden ist. „Es ist unsere dritte Ausstellung in Zusammenarbeit mit Christian Franke und seinen Schülerinnen und Schülern“, so Tobias Hebel, Mitarbeiter im Projekt „Glück Auf! Wohin?“.