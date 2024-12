Erste Filiale im Jerichower Land kommt Anfang 2025. Einzelhändler zieht in ein Geschäft in der Brandenburger Straße, dass den Genthinern bestens bekannt ist.

Genthin. - Woolworth kommt. Nachdem der Einzelhändler im vergangenen Jahr gegenüber der Volksstimme Interesse am Jerichower Land signalisiert hatte, macht er nun Nägel mit Köpfen.

Am 6. Februar wird Woolworth in der Genthiner Innenstadt eröffnen. Einziehen wird der Händler in das aktuell leerstehende Geschäft in der brandenburger Straße, in dem bis zum August die Drogerie Rossmann ansässig war. Für die Genthiner Innenstadt ist dies ein deutliches Signal für eine Belebung der sogenannten Bummelmeile.

„Wir waren schon länger auf der Suche nach einem geeigneten Standort in Genthin und haben viele Jahre vor Ort Gespräche über konkrete Immobilien geführt“, erläutert eine Woolworth-Sprecherin auf Volksstimme-Anfrage. „Umso mehr freuen wir uns nun, dass wir mit dieser Ladenfläche einen erfolgreichen Abschluss erzielen konnten.“ Dort war bekannt, dass dem Eigentümer des Gebäudes in der brandenburger Straße sehr an einer schnellen Weiternutzung des Geschäftes gelegen war.

500 Quadratmeter Verkaufsfläche in Genthin

Woolworth wird auf einer Verkaufsfläche von 500 Quadratmetern rund 10.000 Artikeln des täglichen Bedarfs sowie 8.000 wechselnden Aktions- und Saisonartikeln anbieten. Das Warenangebot umfasst Bekleidung, Haushalts- und Dekorationsartikel, Spielwaren, Schreibwaren, Heimtextilien und kleinere Elektrogeräte. Voraussichtlich acht bis zehn Mitarbeiter werden in Genthin beschäftigt werden.

Woolworth wird in die derzeit leerstehenden Geschäftsräume in der brandenburger Straße in Genthin ziehen. Foto: Mike Fleske

Für die neue Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos), ist die Ansiedlung des Unternehmens in Genthin ein positives Signal für die Genthiner Einkaufslandschaft. Es sei ein gutes Signal für die Innenstadt, sagte sie im Stadtrat, dass sich der Leerstand der Geschäftsräume reduzieren werde.

Und auch die ansässigen Gastronomen und Einzelhändler in der Brandenburger Straße hoffen auf eine Belebung in der Bummelmeile, sind doch zahlreiche Kunden in diesem Bereich der Innenstadt zu Fuß unterwegs und besuchen nicht nur eines, sondern mehrere Geschäfte.

Einzug in das Genthiner Geschäft beginnt im Januar

Woolworth plant nun einen zügigen Einzug. Im Januar soll die Filiale übernommen werden und Einwohner werden schnell sehen, dass sich etwas tut. Laut der Sprecherin sollen die Geschäftsräume innerhalb eines Monats mit LED-Beleuchtung, frischer Farbe und neuen Möbeln ausgestattet werden.

Die Eröffnung in Genthin ist Teil einer größeren Expansionsstrategie von Woolworth. Das Unternehmen plant, sein Filialnetz in Deutschland auf über 1.500 Standorte auszubauen. Für das Jerichower Land bedeutet dies die erste Woolworth-Filiale im Landkreis, was bisher längere Anfahrtswege zu den nächstgelegenen Standorten in Brandenburg an der Havel, Stendal oder Magdeburg überflüssig macht.

Woolworth ist aktuell eine der wenigen Ketten, die auf Wachstumskurs sind. „2010 sind wir mit 158 Stores gestartet, inzwischen mit mehr als 700 Stores in den deutschen Innenstädten, Einkaufszentren und Fachmärkten vertreten.“