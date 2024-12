Ein 81-jähriger Mann ist am Sonntag auf der B 182 in Pretzsch von einem Auto erfasst worden. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus geflogen. Dort erlag er seinen Verletzungen.

Fußgänger wird in Pretzsch von einem Auto erfasst und stirbt: Was bisher bekannt ist

In Pretzsch ist am Sonntag ein Fußgänger von einem Auto erfasst worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Rentner ins Krankenhaus.

Pretzsch/MZ. - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 182 in Bad Schmiedeberg, Ortsteil Pretzsch, ist am Sonntag ein 81-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Mann wurde gegen 12.40 Uhr von einem PKW erfasst, als er am rechten Fahrbahnrand der Torgauer Allee in Richtung Torgau unterwegs war.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 56-jähriger Fahrer eines Dacia den Mann an. Der Fußgänger wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wo er wenig später seinen schweren Verletzungen erlag, teilt die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Montag mit.

Die Unfallursache ist bislang ungeklärt. Die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau hat den Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst mit den Ermittlungen beauftragt.

Die B 182 war während der Unfallaufnahme bis etwa 15.15 Uhr vollständig gesperrt.