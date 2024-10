In der „Fasanerie“ in Köthen ist es am Donnerstag, 3. Oktober, zu einer sexuellen Belästigung einer Frau gekommen.

Frau wird in der „Fasanerie“ in Köthen von einem Mann belästigt: So wird der Täter beschrieben

Die Polizei in Köthen bittet um Hinweise zu dem Mann.

Köthen/MZ. - In der „Fasanerie“ in Köthen ist es am Donnerstag, 3. Oktober, zu einer sexuellen Belästigung einer Frau gekommen. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld gemeldet.

Die 45-Jährige hatte gegen 19 Uhr die Parkanlage zu Fuß durchquert, als ihr etwa in der Mitte der Grünanlage ein Mann entgegenkam, der sie „in der weiteren Folge durch die Vornahme exhibitionistischer Handlungen belästigte“, so die Polizei in einer Mitteilung. Die Frau schenkte dem Täter keinerlei Beachtung und ging einfach weiter, meldete sich dann aber bei der Polizei.

Der Mann wurde als 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß beschrieben. Er hatte einen blassen Teint, war von schlanker Gestalt mit Bauchansatz und hatte kurze glatte schwarze Haaren und einen schwarzen Oberlippenbart. Zur Tatzeit soll er mit einer schwarzen Jeans, schwarzen Turnschuhen, einer schwarzen Stoffjacke und einem weinroten Oberteil bekleidet gewesen sein.

Die Polizei bittet nun um Hinweise, die der Ermittlung des Täters dienlich sind. Sachdienliche Angaben nimmt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter (03496) 4260 entgegen.