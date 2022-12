Edle Engel aus Beton gegossen

So einfach können die weihnachtliche Himmelsboten selbst gebastelt werden. Als Mitbringsel und kleines Geschenk zu Weihnachten bereiten sie den Liebsten eine kleine Freude - garantiert.

Diese Engel sind derzeit scheinbar der Hit! Nicht nur online sind mir die aus Beton gegossenen Grazien bereits vielfach auf Do-it-your-self-Seiten (DIY) begegnet. Am Wochenende habe ich sie sogar auf dem Weihnachtsmarkt in Brachwitz im Saalekreis entdeckt. Eine junge Frau hat sie dort an einem Stand verkauft.

Kaufen? Nichts da! Wir machen die angesagten Weihnachtsengel gleich selbst. Und das geht so: Gebraucht wird als Basis Bastelbeton. Gute fünf Kilogramm Design-Beton zum Gießen habe ich mir für die Engel bestellt. Keine Sorge! Wer gern bastelt, kann mit der großen Packung nichts falsch machen. Aus Beton lässt sich so viel zaubern, da bin selbst ich auf den Geschmack gekommen. Sie erinnern sich vielleicht an den Weinkühler oder die Vase, die selbst starkem Sommerwind auf der Terrasse trotzt (die MZ berichtete).

Zum Basteln eignet sich ganz feiner Beton. Foto: Jessica Quick

Eine geeignete Engelsform findet sich möglicherweise in der Küche. Die Himmelsboten vom Weihnachtsmarkt etwa sind in kleine Joghurtbecher gegossen worden, Trinkjoghurtbecher sehen auch hübsch aus. Meine Engel sollen aus grazilen Sektgläsern entstehen, von denen ich welche aus Plastik noch im Vorratsschrank habe. Die Form pinsele ich mit etwas Öl ein, dann lässt sich der getrocknete Beton später gut herauslösen.

In welchem Verhältnis das graue Zementpulver mit Wasser angerührt wird, steht auf der Verpackung. Für meine vier Gläser habe ich am Ende 1.000 Gramm Beton und 180 Milliliter Wasser benötigt. Wer wie ich im ersten Schritt zu wenig anrührt, muss nachgießen. So sind übrigens die Farbnuancen im Kleid entstanden, auch hübsch. Der Beton-Mix ist unerwartet flüssig, lässt sich dafür aber sehr gut gießen und ist dennoch über Nacht prima ausgehärtet.

Das Material wird benötigt: Styroporkugel, Basteldraht, Klebesterne und ein Sektglas als Form Foto: Jessica Quick

Die Sektgläser habe ich am nächsten Morgen nur zwei-, dreimal umgedreht auf den Tisch klopfen müssen, schon hatte sich der Beton gelöst. Nun können die Sterne mittig vorn und die Styroporkugel oben als Kopf aufgeklebt werden.

Für die Weihnachtsbäumchen ist folgendes Material zu besorgen:

Bastelbeton, Wasser

Sektgläser oder Trink-joghurtbecher

Pinsel, Öl

Sterne

Styroporkugeln

Basteldraht

Pappe oder Filz für die Flügel

Alles- oder Heißkleber

Komplizierter wird es bei den Flügeln und dem Heiligenschein. Eine Schablone, die ich mir zunächst frei Hand gezeichnet habe, sorgt für Einheitlichkeit. Meine Flügel habe ich aus Pappe geschnitten, noch schöner sieht es sicher mit weißem Bastelfilz aus.

Fertig: der selbstgebastelte Weihnachtsengel aus Beton Foto: Jessica Quick

Der Heiligenschein wird aus Draht geformt. Um ihn richtig rund zu bekommen, habe ich ihn mehrfach um das Sektglas gewickelt und einen Stil zum Befestigen gelassen. Puh. Jetzt nur noch mit den Flügeln auf den Rücken des Engels kleben. Erlöst.

