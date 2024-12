Drei Tage lang stimmen sich die Einwohner der kleinen Saalestadt in den Advent ein. Der Marktplatz verwandelt sich wieder in einen Treffpunkt für alle Altersgruppen.

Calbe. - In der Saalestadt stimmten sich die Einwohner am Wochenende auf das Weihnachtfest beim diesjährigen Weihnachtsmarkt ein. Drei Tage Programm gab es hier für die Einwohner der Kleinstadt. Der Markt verwandelte sich wieder in einen großen Erlebnisbereich. Schon am Freitagabend kamen viele Einwohner auf dem Marktplatz, um hier die Stimmung zu erleben.

Lisa Prokop besucht hier mit ihrem dreijährigen Sohn Leo den Nikolaus. Thomas Höfs

Musiker aus Gommern hatte die Stadt hier eingeladen, für Musik bis in die Nacht zu sorgen. Alledings war an dem Abend auch sehr kalt. „Wir haben den Musikern jede Menge heißer Getränke zukommen lassen“, sagte Bürgermeister Sven Hause.

Die Bollen-Prinzessinnen Gina Sophie und Constance waren auch dabei. Thomas Höfs

Am Sonnabend zeigte sich die Witterung etwas milder. Ab dem frühen Nachmittag nutzten vor allem Familien die Veranstaltung für einen Besuch. Mehr als ein Dutzend Stände warteten hier auf die Besucher. Neben reichlich Glühwein konnten die Besucher mit ihrem Kaufverhalten zudem mit beeinflussen, wen sie unterstützen wollten.

Die Line Dancer können nicht nur Country, sondern auch zur Weihnachtsmusik tanzen. Thomas Höfs

So ergriffen die Schüler der zwölften Klassen des Schillergymnasiums die Möglichkeit, sich ein paar Euro für den nächsten Abiball zu verdienen. Sie grillten Würtchen und verkauften sie ebenso wie Glühwein. Daneben konnten die Besucher aber auch fleißig das aufgestellte Sparschwein für die Veranstaltung füllen.

Hannes, Sophie und Rebecca betreuen den Grill des Gymnasiums. Die Einnahmen gehen in den Abiball. Thomas Höfs

Von den Einnahmen auch spenden, wollen die Calbenser Borussen, sagte dessen Vorsitzender Steve Daniel. Der Fanclub ist fest in der Stadt und der Region verankert. Die Fußballfans unterstützen regelmäßig soziale Projekte. Daneben sorgten die sicherlich auch für viel Freude zu Weihnachten in einigen Familien. Denn die Fan-Utensilien gingen auf dem Weihnachtsmarkt auch immer mal wieder über den Tisch.

Eine große Auswahl gab es zudem in diesem Jahr bei den Speisen. Neben den Klassikern gab es viele neue Dinge, die bei den Bürgern gut ankommen.

Schon Monate vor dem Weihnachtsmarkt begann in der Kommune eine Arbeitsgruppe mit den Vorbereitungen. Dabei ging es nicht nur um die Besetzung der Buden, sondern auch um die Inhalte und Angebote. Schließlich soll der Weihnachtsmarkt die Menschen in der Stadt ansprechen.

Ansprechbar waren an dem Abend zudem die beiden Bollenprinzessinnen Constance und Gina Sophie. Mit heißen Getränken versuchten sich die beiden warm zu halten und verzichteten auf ihre großartigen Kleider. Dafür sei es einfach zu kalt, sagte Constance. Die kleinen Kronen und die Schärpen mussten ausreichen, um sie zu erkennen. Bei den großen Veranstaltungen sind die Majestäten vom Bollenverein in der Regel immer mit dabei. Gern geben sie dabei auch Autogramme und ihr Wissen über den Zwiebelanbau in der Region weiter. Der Weihnachtsmarkt ist aber auch für die eine Veranstaltung, auf der sie viele bekannte Gesichter treffen.