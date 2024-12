Brautmodengeschäft in Magdeburg: Ein Kleid aus tausend Tannennadeln

Julia Wundrack (l). und Nathalie Kornfeld vom Magdeburger Brautmodengeschäft „Mädchenträume“ haben in der Vorweihnachtszeit aus einer Tanne ein besonderes Kleid angefertigt.

Magdeburg - Die Landeshauptstadt Magdeburg erstrahlt an allen Ecken in festlichem Glanz und nicht nur die Lichterwelt zieht die Blicke auf sich. Ein besonderes Festtagsmodell sorgt in Stadtfeld für Aufsehen.

Julia Wundrack, Inhaberin des Brautmodengeschäfts „Mädchenträume“, hat ihre Schneiderpuppe mit einer außergewöhnlichen Kreation geschmückt – einem Tannenkleid. Die Kombination aus Nadelgrün, Lichterkette und glänzenden Kugeln macht dieses Kleid zu einem echten Hingucker.

Inspiriert von Bildern im Internet, entschied Julia Wundrack sich, ein Weihnachtsbaumkleid zu schneidern – auch wenn die genaue Umsetzung zunächst unklar war. Mit viel Geschick und Kreativität verwandelte sie zusammen mit ihrer Mitarbeiterin Nathalie Kornfeld einen Baum in ein glitzerndes Kunstwerk. „Eigentlich war unsere Ursprungsidee, dass wir aus einem hässlichen Baum, etwas Wunderschönes machen“, erzählt Julia Wundrack. Doch den passenden Baum haben sie nicht gefunden. „Dieses Jahr waren alle Bäume perfekt und keine krumme Tanne zu finden“, erzählt Nathalie Kornfeld.

Weißer Tüll und edle Spitze, so weit das Auge reicht im Magdeburger Brautmodenladen "Mädchenträume". Mittendrin Julia Wundrack (l.) und Nathalie Kornfeld mit ihren Weihnachtsbaumkleid. Foto: Michaela Schröder

Aus einem Nadelbaum ein Weihnachtskleid zu machen, war jedoch alles andere als einfach. Das Zerschneiden der Tannenzweige war harte Arbeit, die nicht ohne Blasen an den Händen blieb. Zwei Tage arbeiteten Nathalie Kornfeld und Julia Wundrack an dem Weihnachtsbaumkleid. Tragen kann man die spezielle Brautmode nicht, sie ist nur zum Angucken. Ein Reifrock und jede Menge Draht sorgen dafür, dass alles an Ort und Stelle bleibt.

Trotz der Mühe hatten die beiden Frauen viel Spaß an der Arbeit. Doch ob sie im nächsten Jahr wieder ein Tannenkleid machen, ist noch offen. „Vielleicht in einer kleineren Variante“, so Nathalie Kornfeld.

Fest steht, das Weihnachtskleid wird auch das gleiche Schicksal erleiden, wie der ausgediente Christbaum nach Weihnachten. Vertrocknet und schmucklos wird es am Straßenrand auf seine Entsorgung warten.

Brautmode: Seit zehn Jahren im Geschäft

Julia Wundrack ist mittlerweile seit zehn Jahren im Brautmodengeschäft tätig. Die gebürtige Magdeburgerin hat in Halle Modedesign studiert und gleichzeitig eine Ausbildung zur Damenmaßschneiderin absolviert. Ende 2022 zog sie in die Gerhart-Hauptmann-Straße, da ihr Atelier in Buckau aus allen Nähten platzte. Hier fand sie für ihre Schneiderei und das Brautmodengeschäft nicht nur mehr Platz, sondern konnte erstmals auch eine Ausbildung zur Damenmaßschneiderin anbieten. Aus ganz Deutschland erhält sie Bewerbungen.

Von April bis August ist Hochkonjunktur im Laden. Änderungsarbeiten werden vorgenommen und die Kleider auf die Bräute zugeschnitten, während im Herbst und Winter vor allem Anproben im Fokus stehen. „Es gibt keinen schöneren Job“, sagen Julia Wundrack und Nathalie Kornfeld. „Wir arbeiten nur mit glücklichen Menschen zusammen.“