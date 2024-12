Eine Gruppe Motorradfahrer, die sich „Biker 4 Youth“ nennt, sammelte bei 75 Sponsoren Spenden, die in Kinderheimen von Schönebeck, Glinde und Pömmelte verteilt wurden. Der Clou: Die Biker kamen als Weihnachtsmänner.

In einer festlichen Aktion, die sowohl Kinderherzen als auch Motorradliebhaber höher schlagen ließ, haben sich in der vergangenen 3.Advent zahlreiche Weihnachtsmänner und Weihnachtsfrauen auf ihren Motorrädern zusammengeschlossen, um die Kinderheime der Region mit Geschenken zu überraschen.

Pömmelte/GLinde/Schönebeck. - So was sieht man im Advent auch nicht alle Tage: Rund ein Dutzend Weihnachtsfrauen und Weihnachtsmänner machten mit ihren schweren Motorrädern eine gemeinsame Tour, um die Kinderheime der Region mit Geschenken zu überraschen. Wo normalerweise die Biker schwarz-lederne Garderobe tragen, dominierte in diesem Fall die Farbe rot.

Bunter Knattercorso

„Die Initiative, die von einer Gruppe lokaler Motorradfreunde ins Leben gerufen wurde, verzauberte die Kinder in den Heimen“, weiß Mitinitiator Rocco Schützmannsky-Hinz. In einem bunten Korso rollten die „Biker 4 Youth“ durch die Straßen und sorgten für einen nicht alltäglichen Anblick. Mit lauten Motorengeräuschen und festlich geschmückten Maschinen bullerten sie durch die Stadt, während die Kinder bereits beim Anblick der roten Gewänder in Vorfreude strahlten. Der absolute Hingucker war ein Pick up-Pritschenwagen. Auf der Ladefläche hatte es sich der Weihnachtmann unter dem Weihnachtsbaum gemütlich gemacht.

„Es wurden insgesamt sieben Einrichtungen mit 62 Kindern in Schönebeck, Pömmelte und Glinde besucht“, weiß der Biker.

Die kleinen Bewohner von Kindereinrichtungen revanchierten sich und begrüßten die Motorradfahrer mit fröhlichen Weihnachtsliedern. Die Weihnachtsfrauen und -männer, die neben den üblichen Lederklamotten mit blinkenden Weihnachtsmützen ausgestattet waren, hatten eine Menge Geschenke im Gepäck. Vom Spielzeug über Wunschgutscheine bis hin zu warmen Kleidungsstücken - für jedes Kind sollte etwas dabei sein.

Nach der Saison

„Es ist einfach wunderschön, die leuchtenden Augen der Kinder zu sehen. Das gibt uns so viel zurück“, sagt Rocco Schützmannsky-Hinz.

„Die Kinder konnten es kaum erwarten, ihre Geschenke auszupacken und damit zu spielen. Es war ein unvergesslicher Tag!“ schwärmten die Leiterinnen der Kinder-Einrichtungen.

„Die Aktion wurde nicht nur von den Kindern begeistert aufgenommen, sondern zog auch die Aufmerksamkeit der lokalen Medien auf sich“, so der Biker. „Die Motorradsaison mag vorbei sein, doch für diese besonderen Weihnachtsfahrt hatten sich die Fahrer nochmal gerne zusammen gefunden. Wir wollten auch auf die Bedeutung der Nächstenliebe aufmerksam machen, und zeigen, dass wir trotz rauer Motorengeräusche ein großes Herz haben können.“

Die „Biker 4 Youth“ hoffen, auch weiterhin Hoffnung und Freude zu verbreiten - nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern das ganze Jahr über. Mit der Überzeugung, dass jedes Kind ein Recht auf ein Lächeln hat, haben die aufregenden „Weihnachtsmänner und Weihnachtsfrauen auf Motorrädern“ eine Tradition ins Leben gerufen, die noch lange fortgeführt werden soll.

Andere motivieren

So bleibt zu hoffen, dass diese Aktion andere motiviert, ebenfalls Geschenke und Liebe zu verbreiten - egal in welcher Form. Weihnachten ist schließlich die Zeit des Gebens, und das kann man auf den unterschiedlichsten Wegen tun.

„Wir bedanken uns für die enorme Spendenbereitschaft für diese Aktion bei 75 Privathaushalten und Firmen“, freut sich Rocco Schützmannsky-Hinz.